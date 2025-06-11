«В КХЛ ему будет непросто». Фетисов объяснил, почему Овечкину стоит оставаться в НХЛ

— Да. И добиться еще одного невероятного достижения. Уверен, что ему такое по силам. Если, конечно, он будет так же нацелен взять и эту высоту. Об этом мы частенько говорим с Сашей. Это наш хоккейный мир, наша жизнь. Летом мы вместе катаемся: он приходит к нам в клуб легенд, где играем три раза в неделю. Хотя он и мегазвезда мирового уровня. И всем с ним приятно общаться. А еще частенько перезваниваемся. Вот он, когда из Кубка Стэнли выбыл, позвонил, хотя настроение у него было неважным. А успокаивать в таких случаях бессмысленно. Понятно, что вместе с рекордом добыть еще и Кубок Стэнли стало бы потрясающей концовкой сезона. Но в хоккее, как и в жизни, все непредсказуемо. Потому надо быстрее забыть неудачу, сделать выводы и уже сегодня готовиться к следующему сезону.