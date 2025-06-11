«В КХЛ ему будет непросто». Фетисов объяснил, почему Овечкину стоит оставаться в НХЛ

— Ты следил за гонкой за рекордом все это время?
— А как же. Вообще, если хочешь долго играть, нужно обязательно ставить перед собой цели. Без этого просто закиснешь. Я не знаю дальнейших планов Александра после окончания контракта — вернется ли в Москву или останется в НХЛ. Но, мне кажется, ему надо остаться и играть. Играть еще и потому, что нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда, который пока принадлежит Гретцки — это его суммарные голы в регулярном чемпионате и розыгрыше Кубка Стэнли. Но для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов.
— То есть ты считаешь, что ему надо оставаться в НХЛ?
— Да. И добиться еще одного невероятного достижения. Уверен, что ему такое по силам. Если, конечно, он будет так же нацелен взять и эту высоту. Об этом мы частенько говорим с Сашей. Это наш хоккейный мир, наша жизнь. Летом мы вместе катаемся: он приходит к нам в клуб легенд, где играем три раза в неделю. Хотя он и мегазвезда мирового уровня. И всем с ним приятно общаться. А еще частенько перезваниваемся. Вот он, когда из Кубка Стэнли выбыл, позвонил, хотя настроение у него было неважным. А успокаивать в таких случаях бессмысленно. Понятно, что вместе с рекордом добыть еще и Кубок Стэнли стало бы потрясающей концовкой сезона. Но в хоккее, как и в жизни, все непредсказуемо. Потому надо быстрее забыть неудачу, сделать выводы и уже сегодня готовиться к следующему сезону.
— Судя по твоим советам Овечкину, «Динамо» сейчас не стоит ждать своего героя?
— Ты знаешь, очень тяжело приходится всем, кто возвращается оттуда. Обычно им предстоит очень непростая трансформация. Да и партнеры другие. Тем более от Александра станут ждать больших результатов. У него еще будет время сыграть такой официальный матч, как я в 51 год, сказав спасибо родному «Динамо» с болельщиками, которые поддерживали его. Но это будет его решение. И мы у себя с легендами эту тему тоже постоянно обсуждаем. И все пришли к мнению, что, скорее всего, ему будет непросто.
— А ты не спрашивал Александра, куда его больше тянет — в «Динамо» или еще поиграть в НХЛ?
— Вот когда встретимся, тогда и будем обсуждать. Наверняка он будет интересоваться и моим мнением.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Сам хоккеист в интервью «СЭ» заявлял о желании вернуться в Россию и перейти в московское «Динамо» в 2026 году.