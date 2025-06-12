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«У Бобровского в голове тишина». Голкипер «Флориды» — о россиянине

Голкипер «Флориды Пантерз» Витек Ванечек высказался о российском вратаре клуба Сергее Бобровском.

Источник: Чемпионат.com

«На льду видно, как спокойно он себя ведёт в воротах. Он не паникует. Вот это мне и хочется развить в себе. Я знаю, что умею играть в хоккей, дело в голове — нужно быть спокойнее на льду, не паниковать, не тянуться за шайбой. Он этого не делает. Он знает, что успеет добраться до отскока. Это влияет на меня — видеть это и учиться у него, определённо.

У него в голове тишина. Без разницы, победа или поражение — ты просто двигаешься дальше, и в следующем матче будешь лучше. Вот какой он. Это круто», — приводит слова Ванечека официальный сайт НХЛ.

«Флорида» в финале Кубка Стэнли играет с «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент счёт в серии 2−1 в пользу «Флориды».

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