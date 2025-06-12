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«Могу работать поваром». Овечкин показал, чем занимается в отпуске

Овечкин опубликовал видео из отпуска, на котором готовит еду в ресторане.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, как проводит время в отпуске.

7 июня Овечкин сообщил, что улетел с семьей в отпуск. В среду в Telegram-канале медиакоманды россиянина было опубликовано видео, на котором видно, как он в окружении семьи готовит еду в ресторане.

«Спокойно могу работать поваром», — прокомментировал ролик Овечкин.

Овечкину 39 лет. По ходу последнего сезона россиянин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате за всю историю. На счету Овечкина 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).