«Могу работать поваром». Овечкин показал, чем занимается в отпуске

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, как проводит время в отпуске.
7 июня Овечкин сообщил, что улетел с семьей в отпуск. В среду в Telegram-канале медиакоманды россиянина было опубликовано видео, на котором видно, как он в окружении семьи готовит еду в ресторане.
«Спокойно могу работать поваром», — прокомментировал ролик Овечкин.
Овечкину 39 лет. По ходу последнего сезона россиянин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате за всю историю. На счету Овечкина 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).