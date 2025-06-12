«Недопуск сборной России на Олимпиаду? Это прискорбно». Интервью с боссом НХЛ

Однако это не повод не следить за финалом. Особенно если учесть, что, как и год назад, одним из главных действующих лиц не только финала, но и всего плей-офф становится Бобровский. Вратарь «пантер» в первых двух матчах серии хоть и пропустил суммарно восемь шайб, но в то же время отразил по 42 броска. Боб стал первым голкипером в истории НХЛ, сумевшим дважды на старте финальной серии Кубка Стэнли совершить минимум 40 сейвов.