Овечкин, Легков и еще ряд спортсменов исполнили гимн России в Турции

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков и еще ряд российских спортсменов спели национальный гимн России во время отдыха в Турции.
Видео опубликовала лыжница Юлия Емельянова у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В исполнении гимна также приняли участие чемпион России сезона-2016/17 футболист московского «Спартака» Роман Зобнин, трехкратный чемпион России по футболу Георгий Щенников, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею 2014 года Александр Бурмистров, двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион 2018 года Егор Яковлев, победительница теннисного «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина, бронзовый призер олимпийских игр 2012 года по баскетболу Виталий Фридзон и другие.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.