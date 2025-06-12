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«Cпокойно жить не дадут». А. Протас — об Овечкине в России после завершения карьеры

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о жизни в России капитана столичного клуба Александра Овечкина после завершения игровой карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Самое главное испытание для звёздного спортсмена наступает, когда он заканчивает карьеру. Вон Овечкина уже сводили для ознакомления в Думу. Герой в России больше, чем герой. Ну, то, что ему потом спокойно жить не дадут, это понятно. Но, может, и неплохо, когда жизнь предлагает новые вызовы?» — приводит слова Протаса белорусский портал Betnews.

Ранее супруга Овечкина Анастасия заявила, что у хоккеиста действует контракт с клубом ещё на один год, поэтому он отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вместе с семьёй вернётся в Россию.