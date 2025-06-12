Джокер «Эдмонтона» — бывший фигурист! Обыгрывал Патрика Чана и идёт за Кубком Стэнли

«Я хотел играть в хоккей, но моя мама хотела, чтобы я сначала попробовал заняться фигурным катанием. Она считала, что будет проще, если я вначале хорошо поставлю технику», — вспоминал затем Чан. История с подкатками для Патрика закончилась большой карьерой в другом виде спорта, хотя о том, что ему никогда не поднять над головой Кубок Стэнли, он часто вспоминал с грустью. В одной из альтернативных реальностей Чан со Скиннером могли поменяться местами. Ведь кто знает, как сложилась бы карьера Джеффа-фигуриста, если бы не проблемы с голеностопом при изучении многооборотных прыжков. Ведь, в отличие от Чана, он даже и не выбирал спорт сердцем, а просто остановился на последнем из доступного. «Я решил, что карьера в хоккее продлится дольше», — рассказывает Скиннер. С учётом того, что Патрик старше всего на год, но не выступает с 2018-го — выбор логичный.