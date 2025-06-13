Василевский стал вторым в голосовании на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

На награду также претендовали канадский вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер и российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который в сезоне-2024/25 НХЛ принял участие в 63 матчах чемпионата и помог команде одержать 38 побед. В среднем за игру россиянин отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18. Также в его активе шесть шатаутов. Василевский — обладатель «Везина Трофи» по итогам сезона-2018/19. Он в пятый раз вошел в тройку финалистов на награду. По итогам голосования россиянин занял второе место. На первую строчку его отправил один генменеджер, Хеллебайка — 31.