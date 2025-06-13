Овечкин вошел в топ-10 лучших игроков сезона НХЛ

Овечкин по итогам голосования расположился на восьмом месте и набрал 38 баллов, один из проголосовавших поставил россиянина на первую строчку. Капитан «Вашингтона» в регулярном сезоне-2024/25 НХЛ набрал 73 очка (44 гола и 29 передач) в 65 матчах. По ходу чемпионата Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).