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Овечкин вошел в топ-10 лучших игроков сезона НХЛ

Овечкин стал восьмым в голосовании на приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял восьмое место по итогам голосования на приз самому ценному игроку регулярного сезона-2024/25 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ.

Награда ежегодно вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Обладателем приза по итогам сезона-2024/25 стал американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Овечкин по итогам голосования расположился на восьмом месте и набрал 38 баллов, один из проголосовавших поставил россиянина на первую строчку. Капитан «Вашингтона» в регулярном сезоне-2024/25 НХЛ набрал 73 очка (44 гола и 29 передач) в 65 матчах. По ходу чемпионата Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).

Всего в список претендентов на «Харт Трофи» по итогам сезона-2024/25 вошли четыре российских хоккеиста: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (третье место, 973 балла), Овечкин (восьмое место, 38 баллов), нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (16-е место, три балла) и голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который набрал один балл и разделил 18-е место с восемью игроками.