Кучеров и Василевский вошли в символические сборные сезона НХЛ

Василевский вошел в состав второй символической сборной. Российский голкипер «Тампы» в сезоне-2024/25 НХЛ принял участие в 63 матчах чемпионата и помог команде одержать 38 побед. В среднем за игру россиянин отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18. Также в его активе шесть шатаутов. По итогам голосования на приз «Везина Трофи» он занял второе место. Вместе с Василевским в сборную попали защитники Виктор Хедман («Тампа») и Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), а также нападающие Брэндон Хэйгел («Тампа»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).