Кучеров и Василевский вошли в символические сборные сезона НХЛ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, выступающие за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вошли в составы символических сборных игроков по итогам регулярного сезона-2024/25 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.
Кучеров попал в первую символическую сборную сезона. По итогам прошедшей «регулярки» россиянин в третий раз завоевал «Арт Росс Трофи», став с 121 очком (37 голов и 84 передачи) лучшим бомбардиром чемпионата, и выиграл награду «Тед Линдсей Эворд», который вручается самому выдающемуся игроку сезона НХЛ по версии профсоюза игроков лиги. Кучеров также вошел в тройку финалистов на приз «Харт Трофи». Вместе с российским форвардом в состав сборной вошли вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), защитники Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») и Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), а также нападающие Натан Маккиннон («Колорадо») и Кайл Коннор («Виннипег»).
Василевский вошел в состав второй символической сборной. Российский голкипер «Тампы» в сезоне-2024/25 НХЛ принял участие в 63 матчах чемпионата и помог команде одержать 38 побед. В среднем за игру россиянин отразил 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18. Также в его активе шесть шатаутов. По итогам голосования на приз «Везина Трофи» он занял второе место. Вместе с Василевским в сборную попали защитники Виктор Хедман («Тампа») и Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), а также нападающие Брэндон Хэйгел («Тампа»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).