Мичков вошел в символическую сборную новичков НХЛ

Мичков в сезоне-2024/25 провел 80 встреч, в которых набрал 63 очка (26+37), и стал лучшим снайпером среди новичков НХЛ. По итогам голосования на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» россиянин стал четвертым.