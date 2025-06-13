Мичков вошел в символическую сборную новичков НХЛ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошел в символическую сборную новичков по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.
Мичков в сезоне-2024/25 провел 80 встреч, в которых набрал 63 очка (26+37), и стал лучшим снайпером среди новичков НХЛ. По итогам голосования на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» россиянин стал четвертым.
Вместе с Мичковым в символическую сборную новичков НХЛ вошли вратарь Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), защитники Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») и Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»), а также нападающие Каттер Готье («Анахайм Дакс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).