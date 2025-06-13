Россиян снова ограбили? Кучерова и Василевского оставили без наград

Очередной сезон Национальной хоккейной лиги постепенно подходит к концу. И пока «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» выясняют свои отношения в финале Кубка Стэнли и устраивают настоящую бойню за право называться лучшей командой НХЛ, лига объявила всех обладателей индивидуальных призов по итогам сезона. Но на данный момент лишь регулярного.
Некоторые из них были известны сразу же после завершения последнего матча чемпионата: приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу «регулярки», впервые в карьере завоевал немецкий суперфорвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (52 гола в 71 матче), а награду лучшему бомбардиру первенства «Арт Росс Трофи» третий раз в карьере и второй сезон подряд выиграл российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 121 балл (37 голов и 84 передачи) в 78 играх. Других лауреатов НХЛ объявила поочередно по ходу плей-офф.
Среди них место нашлось, например, Александру Овечкину. Легендарный форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» впервые в карьере завоевал приз Марка Мессье — награду игроку, который проявил наилучшие лидерские качества на льду и за его пределами и сыграл ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе. Этот приз вручается в НХЛ с 2007 года. За этот период Овечкин стал первым россиянином в истории, кому удалось завоевать столь престижную награду. Она, к слову, стала уже 19-й в карьере Александра Михайловича в НХЛ и заняла свое место на полке индивидуальных призов российского форварда рядом с девятью «Морис Ришарами», тремя «Харт Трофи», тремя «Тед Линдсей Эворд», а также с «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Конн Смайт Трофи». Достойное признание по итогам «регулярки», в ходе которой Ови повторил и обновил великий и ранее считавшийся вечным снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
«Нам всем выпала честь наблюдать за тобой в течение этих 20 лет. И для меня лично — видеть, как ты рос не только как игрок, но и как лидер: как стал капитаном, как выиграл Кубка Стэнли. Ты вовлек всех в погоню за рекордом Гретцки в этом сезоне. Это свидетельство настоящего лидера — того, как ты поддерживаешь и объединяешь людей вокруг себя. Когда я слышу, как твои партнеры по команде говорят о тебе, о том, какое значение ты имел для них как наставник и как лидер — эта твоя эволюция за 20 лет, должно быть, приносит тебе огромное удовлетворение», — высказался об Овечкина сам Марк Мессье, который и определяет обладателя награды.
Но кроме успеха Александра Михайловича российские хоккейные болельщики ждали побед других своих соотечественников. Среди них — Никита Кучеров и Андрей Василевский. Звезды и настоящие лидеры «Тампы» были среди финалистов на награды самому ценному игроку чемпионата и лучшему вратарю «регулярки» соответственно. Увы, ни Кучеров, ни Василевский к наградам представлены не были.
В случае с неудачей Василевского все было, пожалуй, очень предсказуемо. Третий раз в карьере и второй сезон подряд приз «Везина Трофи» достался Коннору Хеллебайку. И пусть американский голкипер «Виннипег Джетс» откровенно провалил этот плей-офф, но по ходу регулярного сезона был статистически лучшим вратарем лиги. 47 побед в 63 матчах, 92,5 процента отраженных бросков и восемь сухих матчей — в его победе не было никаких сомнений. Об этом говорят и результаты голосования. Хеллебайк получил 158 очков, и 31 из 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ поставил американца на первое место. Единственный участник голосования подарил первую строчку Василевскому: россиянин набрал 80 баллов и расположился на итоговой второй строчке.
Но в отношении «Харт Трофи» интрига сохранялась до момента объявления ее обладателя.
В этом году НХЛ поступила оригинально и индивидуальные призы вручила, что символично, в индивидуальном порядке. Лига не проводила никаких торжественных церемоний, а сделала акцент на том, чтобы наградить своих лауреатов в окружении их родных и близких людей, а также одноклубников. Таким образом Никита Кучеров, например, получил свой второй в карьере «Тед Линдсей Эворд»: россиянин находился на тренировочной базе «Тампы» и после небольшой беседы с генменеджером «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа попал под волну поздравлений со стороны своих партнеров по команде, тренеров и сервисменов.
Что касается «Харт Трофи», то приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, достался… Хеллебайку! Американский вратарь находился на рыбалке в родном штате Мичиган, а по возвращении домой был окружен родными и близкими, которые и вручили ему как «Везину», так и «Харт Трофи». Хеллебайк стал первым с 2015 года вратарем, выигравшим награду самому ценному игроку чемпионата НХЛ, и девятым голкипером за всю историю с момента учреждения приза.
Успех Хеллебайк — случай сенсационный и одновременно ожидаемый. В тройку финалистов среди претендентов на награду кроме вратаря «Джетс» также вошли Кучеров и Драйзайтль. Победа каждого из них была бы и справедливой, и дискуссионной.
Хеллебайк не просто показал отличную статистику среди вратарей, но и внес огромный вклад в успехи «Виннипега», который выиграл Президентский кубок как лучший клуб по итогам регулярного чемпионата. «Тампа» Кучерова избежала развала после неожиданного ухода из клуба главного лица всей франшизы Стивена Стэмкоса и именно благодаря россиянину провела мощную «регулярку», в которой Никита вновь оказался результативнее таких монстров, как Натан Маккиннон, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Что касается Драйзайтля, то немец из «Эдмонтона» оказался самым нацеленным на чужие ворота среди всех игроков лиги и, настреляв 52 гола, стал лучшим снайпером чемпионата.
По итогам голосования среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов Кучеров оказался всего лишь на третьем месте! Россиянин набрал 973 балла, на первое место его отправили только 25 участников голосования. Для сравнения — Хеллебайк набрал 1346 баллов (первое место ему отдали 81 журналист), Драйзайтлю досталось 1209 очков (на первое место его поставили 53 журналиста). Если сама по себе неудача Кучерова как факт была объяснима, то ход голосования — отнюдь.
Всем известно, что Никита имеет свои недостатки, и связаны они с поведением на публике. Российский форвард периодически отличается довольно грязной игрой против своих соперников на площадке и с огромным нежеланием взаимодействует с требовательной североамериканской прессой. Во многом такой имидж звезды «Тампы» стоит ему признания со стороны СМИ. И так уже второй сезон подряд. Но разве это справедливо?
Кучеров в первую очередь — хоккеист и спортсмен, а не персонаж, чья задача заключается в том, чтобы угодить запросам общества. Поведение в медиапространстве, конечно, имеет значение для фигуры звезды, с которого берут пример тысячи людей, но не должно стоять выше настоящих заслуг атлета. Кучеров — великий спортсмен и потрясающий хоккеист, который оставит после себя огромное наследие. Его профессионализм и честное отношение к хоккею, говорят сами за себя. Россиянин после вылета «Тампы» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 выделил себе всего одну неделю на отдых и приступил к тренировкам, эту же схему он повторил и в этом году. Один лишь этот факт поразителен! Что уж говорить о феноменальной игре Никиты, без которого «Лайтнинг» ни на что не претендовали бы.
Показательным является и мнение товарищей Кучерова по ремеслу. По итогам этой «регулярки» российский нападающий выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся игроку сезона. Ее лауреата определяют в профсоюзе игроков НХЛ. То есть сами хоккеисты. Они-то прекрасно понимают, какие усилия прилагает Кучеров для успехов своей команды. Неудивительно, что многие считают «Тед Линдсей Эворд» куда более ценным, чем «Харт Трофи».
Впрочем, такой расклад поступит для российского суперфорварда лишь очередным поводом для самосовершенствования. Кучеров всегда стремится стать лучше и добыть больше пользы для своей команды. И что самое замечательное — Никита в этом преуспевает.
Автор: Андрей Сенченко