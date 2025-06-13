Россиян снова ограбили? Кучерова и Василевского оставили без наград

«Нам всем выпала честь наблюдать за тобой в течение этих 20 лет. И для меня лично — видеть, как ты рос не только как игрок, но и как лидер: как стал капитаном, как выиграл Кубка Стэнли. Ты вовлек всех в погоню за рекордом Гретцки в этом сезоне. Это свидетельство настоящего лидера — того, как ты поддерживаешь и объединяешь людей вокруг себя. Когда я слышу, как твои партнеры по команде говорят о тебе, о том, какое значение ты имел для них как наставник и как лидер — эта твоя эволюция за 20 лет, должно быть, приносит тебе огромное удовлетворение», — высказался об Овечкина сам Марк Мессье, который и определяет обладателя награды.