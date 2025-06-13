Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Флориду» и сравнять счет в серии

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 35. Бобровский провел 115-й матч в карьере в плей-офф НХЛ и по этому показателю сравнялся с Гленном Холлом, разделив с ним 15-е место в истории лиги. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и провел пять силовых приемов.