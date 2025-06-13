Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Флориду» и сравнять счет в серии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Флориду Пантерз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4 (0:3, 3:0, 1:1, 1:0). В составе «Ойлерз» шайбы в основное время забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (24-я минута), Дарнелл Нерс (33), российский нападающий Василий Подколзин (36) и Джейк Уолман (54). Автором гола в овертайме стал Леон Драйзайтль (72). У хозяев площадки отличились Мэттью Ткачук (12, 17), Антон Лунделль (20) и Сэм Райнхарт (60).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 35. Бобровский провел 115-й матч в карьере в плей-офф НХЛ и по этому показателю сравнялся с Гленном Холлом, разделив с ним 15-е место в истории лиги. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот и провел пять силовых приемов.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил вторую шайбу в розыгрыше-2024/25 плей-офф и впервые в карьере отметился голом в финале Кубка Стэнли. Россиянин также отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом Драйзайтля в овертайме.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч противостояния пройдет в Эдмонтоне в ночь на 15 июня по московскому времени.
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
10:38
Эвандер Кейн
11:36
Дарнелл Нерс
11:40
Мэттью Ткачак
(Александр Барков)
15:18
Маттиас Экхольм
16:56
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
19:18
Антон Лунделл
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
23:14
Сэм Беннетт
23:33
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
26:29
Дмитрий Куликов
32:47
Дарнелл Нерс
(Адам Хенрик, Маттиас Экхольм)
32:57
Александр Барков
35:05
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
39:28
Леон Драйзайтль
47:34
Сэм Беннетт
53:36
Джейк Уолман
(Райан Нюджент-Хопкинс, Каспери Капанен)
59:40
Сэм Райнхарт
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
71:18
Леон Драйзайтль
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит