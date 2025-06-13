«Русский Макдэвид» забил Бобровскому. Безумие в финале Кубка Стэнли!

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Счет в решающей серии сезона Национальной хоккейной лиги снова равный. Одним из героев феноменального камбэка «нефтяников» стал российский нападающий Василий Подколзин.
Проверка на прочность
Текущий финал Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» демонстрирует, что для достижения успеха одних только технико-тактических действий недостаточно. Едва ли не главную роль в этой борьбе играют самоотверженность, менталитет и командная сплоченность. При этом заряженность на результат тесно граничит с самообладанием. Потеря контроля над эмоциями несет за собой огромный риск нарваться на неприятности.
Особенные проблемы с этим преследуют «Ойлерз» на протяжении всей серии. «Эдмонтон» под руководством Криса Ноблоха эпизодами выглядит куда предпочтительнее «Пантерз», но «нефтяники» чрезмерной агрессией вредят сами себе. Ненужные и необязательные удаления, отсутствие концентрации, повышенное внимание к провокациям — все это перекрывает абсолютно все усилия, которые «Эдмонтон» и штаб команды проделали за весь нынешний сезон. Таким образом «Ойлерз» отдали «пантерам» победу во второй игре серии, тем же образом они приговорили себя к разгрому на площадке соперника, чьи игроки едва ли не лучше всех в лиге умеют залезать противнику под кожу.
1:6 в третьей игре, которая ознаменовалась потасовками, массовой дракой и дисципиплинарными штрафами у игроков банды Ноблоха, сильно озадачили хоккейную общественность готовностью «Эдмонтона» держать удар перед «Флоридой». Особенно неудачным тот матч сложился для главных звезд команды — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. На двоих они не набрали ни одного очка, нанесли всего два броска в створ и набрали «минусов». В ситуации, когда у лидеров игра не идет, многое решают бравые бойцы из нижних звеньев. У «Пантерз» эта тактика отработана уже годами, «Ойлерз» же находятся в стадии совершенствования данного компонента.
Неожиданной проблемой для «нефтяников» в финале Кубка Стэнли-2025 также стал вратарский вопрос. В прошлых сезонах НХЛ к Стюарту Скиннеру было предъявлен немало претензий, но в этом сезоне канадский голкипер вышел на новый уровень и внес очень большой вклад в успехи команды в плей-офф. Однако со стартом финальной серии вратаря «Эдмонтона» одолели давние трудности. В отдельных эпизодах канадец пусть и подтаскивает, но ошибок допускает на порядок больше и пропускает те голы, которые вратарь команды, претендующей на чемпионство, пропускать не должен.
Мощный нокдаун от «Флориды»
В третьем матче серии Скиннер пропустил пять шайб за два с лишним периода и после очередного гола все же уступил место в воротах Кэлвину Пикару. Накануне четвертой встречи никто из представителей «Эдмонтона» не позволил себе публичных заявлений, из которых можно было бы сделать вывод о сомнениях в способностях канадского голкипера привести команду к успеху. Однако Скиннер сделал все сам.
На четвертый матч серии 26-летний вратарь снова был выбран первым голкипером, но и эту встречу Скиннер завершил досрочно. В течение первого периода он пропустил три шайбы, и после перерыва в игру вступил Пикар.
При этом нельзя сказать, что во всех трех голах «Флориды» была прямая вина Скиннера. Одноклубники вратаря сами усложнили ему положение очередными ненужными удалениями. В середине первого периода «Ойлерз», например, остались втроем, и розыгрыш «5 на 3» действующие обладатели Кубка Стэнли реализовали всего за четыре секунды голом Мэттью Ткачука. Он же позднее использовал еще одно большинство для «Пантерз».
У «Эдмонтона» в первом периоде из-за несоблюдения игровой дисциплины игра в принципе не складывалась. «Флорида» перекрывала сопернику кислород по любым направлениям и превосходила его во всем. Тем показательнее вышел третий гол «Пантерз», который был добыт в результате очередной волны прессинга.
Яркий камбэк для безумного финала
После 0:3 в первом периоде соблазн поставить крест на перспективах «Эдмонтона» был чрезвычайно велик. Но «Ойлерз» проявили характер и с выходом Кэлвина Пикара стали действовать увереннее и слаженнее. Пусть и не без ошибок. Благодаря мощной встряске «нефтяники» смогли добиться, казалось, невозможного — вернуться в игру и забрать ее.
В начале второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс хитрым броском реализовал большинство и дал старт камбэку «Эдмонтона». Его старания позднее поддержал Дарнелл Нерс: самому критикуемому и высокооплачиваемому защитнику «Ойлерз» удался невероятный по исполнению и точности выстрел с острого угла, с которым не смог справиться даже сам Сергей Бобровский.
А ведь российский голкипер «Флориды» был на высоте. В момент, когда «Эдмонтон» бросил все силы на штурм ворот «Пантерз», Бобровский делал все, чтобы сохранить команду в игре и не дать ей провалиться. Так, Сергей Андреевич обезоружил самого Коннора Макдэвида, который сольным проходом выключил из эпизода сразу трех игроков «пантер», но с близкого расстояния перехитри Бобровского не смог.
Зато это удалось Василию Подколзину. Российский форвард, которого довольно часто тасуют по разным звеньям, воспользовался редким шансом отличиться и, устояв на ногах в борьбе с крупным Никко Микколой на пятаке, броском с неудобной руки отправил шайбу в сетку и сравнял счет в матче. Для молодого россиянина, которого Роман Ротенберг однажды заклеймил прозвищем «Русский Макдэвид», этот гол стал первым за последний месяц и дебютным в карьере в финале Кубка Стэнли.
И пусть Подколзин сейчас не так результативен, как на старте розыгрыша плей-офф, его целеустремленность и старание позволили «Эдмонтону» добиться желаемого.
В третьем периоде «Ойлерз» согласились на перестрелку с «Флоридой» и в этом намерении были даже опаснее. В одном из эпизодов «нефтяники» лишь чудом не завершили голевой момент взятием ворот. Чудом по имени Сергей Бобровский, который за секунды отразил мощный бросок Коннора Макдэвида и буквально ограбил Кори Перри, уже желавшего отпраздновать гол.
Позднее «Ойлерз» своего добились и в концовке третьего периода вышли вперед. «Эдмонтон» сперва выстоял под мощным давлением «Флориды», затем перевел игру в чужую зону и заставил игроков «Пантерз» ошибаться, а следом Джейк Уолман уан-таймером из правого круга вбрасывания довел дело до гола.
«Флорида» в надежде спасти матч несколько раз меняла Бобровского на шестого полевого игрока, и лишь за 19 секунд до, казалось, финальной сирены Сэм Райнхарт поднял на уши всю арену «Пантерз». Причем Райнхарт в эпизоде с голом изначально не хотел бросать и предпочел отпасовать на Ткачука, но тот по шайбе не попал и формально вернул ее Райнхарту, который в пустой угол попал неотразимо.
В овертайме всегда все решает один момент. Так, чаша весов могла качнуться как в сторону «Эдмонтона», который не довел до гола безумный момент в начале дополнительного периода…
… так и в сторону «Пантерз», но Сэм Беннетт непонятным образом не попал в створ ворот из убойной позиции и отправил шайбу в перекладину.
Правило «Не забиваешь ты — забивают тебе» предпочли использовать игроки «Эдмонтона». Василий Подколзин одним движением классно разернул размашистую контратаку с подключением едва вышедшего на смену Драйзайтля, после чего немец прокинул шайбу в сторону Кори Перри на пятак, но снаряд рикошетом от Микколы оказался в сетке. Бобровский среагировать не успел.
В итоге 5:4 в овертайме. Василий Подколзин своим голом сравнял счет в, казалось, безнадежном матче, а передачей в дополнительный период помог «Эдмонтону» добыть очень важную победу. Счет в серии снова стал равным — 2−2. Противостояние возвращается в Канаду.
Автор: Андрей Сенченко
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
10:38
Эвандер Кейн
11:36
Дарнелл Нерс
11:40
Мэттью Ткачак
(Александр Барков)
15:18
Маттиас Экхольм
16:56
Мэттью Ткачак
(Сэм Райнхарт, Александр Барков)
19:18
Антон Лунделл
(Картер Верхэге, Сэм Райнхарт)
23:14
Сэм Беннетт
23:33
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
26:29
Дмитрий Куликов
32:47
Дарнелл Нерс
(Адам Хенрик, Маттиас Экхольм)
32:57
Александр Барков
35:05
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
39:28
Леон Драйзайтль
47:34
Сэм Беннетт
53:36
Джейк Уолман
(Каспери Капанен, Райан Нюджент-Хопкинс)
59:40
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
71:18
Леон Драйзайтль
(Василий Подколзин, Маттиас Экхольм)
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит