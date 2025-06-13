«Русский Макдэвид» забил Бобровскому. Безумие в финале Кубка Стэнли!

Особенные проблемы с этим преследуют «Ойлерз» на протяжении всей серии. «Эдмонтон» под руководством Криса Ноблоха эпизодами выглядит куда предпочтительнее «Пантерз», но «нефтяники» чрезмерной агрессией вредят сами себе. Ненужные и необязательные удаления, отсутствие концентрации, повышенное внимание к провокациям — все это перекрывает абсолютно все усилия, которые «Эдмонтон» и штаб команды проделали за весь нынешний сезон. Таким образом «Ойлерз» отдали «пантерам» победу во второй игре серии, тем же образом они приговорили себя к разгрому на площадке соперника, чьи игроки едва ли не лучше всех в лиге умеют залезать противнику под кожу.