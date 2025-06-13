Леон Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах одного Кубка Стэнли

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги для Драйзайтля эта шайба стала четвёртой в овертаймах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ, что стало рекордом лиги. Ранее по три шайбы в дополнительное время одного розыгрыша Кубка Стэнли имели Мел Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Кори Перри (2017) и Мэтью Ткачук (2023).
Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2−2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.
Хоккей, НХЛ, Финал
13.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19994 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
1-й период
10:38
Эвандер Кейн
11:36
Дарнелл Нерс
11:40
Мэттью Ткачак
(Александр Барков)
15:18
Маттиас Экхольм
16:56
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
19:18
Антон Лунделл
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
2-й период
23:14
Сэм Беннетт
23:33
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
26:29
Дмитрий Куликов
32:47
Дарнелл Нерс
(Адам Хенрик, Маттиас Экхольм)
32:57
Александр Барков
35:05
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
39:28
Леон Драйзайтль
3-й период
47:34
Сэм Беннетт
53:36
Джейк Уолман
(Райан Нюджент-Хопкинс, Каспери Капанен)
59:40
Сэм Райнхарт
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
Овертайм
71:18
Леон Драйзайтль
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит