Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.39
П2
2.70

Леон Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах одного Кубка Стэнли

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал автором победной шайбы своей команды в овертайме четвёртого матча серии финала Кубка Стэнли — 2025 с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ, 2−2).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги для Драйзайтля эта шайба стала четвёртой в овертаймах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ, что стало рекордом лиги. Ранее по три шайбы в дополнительное время одного розыгрыша Кубка Стэнли имели Мел Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Кори Перри (2017) и Мэтью Ткачук (2023).

Напомним, в первом периоде «Пантерз» вели 3:0, однако не смогли сберечь преимущество. Счёт в серии стал 2−2. Пятый матч пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.

Флорида
4:5
3:0, 0:3, 1:1
ОТ
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
13.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19994 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
1-й период
10:38
Эвандер Кейн
11:36
Дарнелл Нерс
11:40
Мэттью Ткачак
(Александр Барков)
15:18
Маттиас Экхольм
16:56
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Сэм Райнхарт)
19:18
Антон Лунделл
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
2-й период
23:14
Сэм Беннетт
23:33
Райан Нюджент-Хопкинс
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
26:29
Дмитрий Куликов
32:47
Дарнелл Нерс
(Адам Хенрик, Маттиас Экхольм)
32:57
Александр Барков
35:05
Василий Подколзин
(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
39:28
Леон Драйзайтль
3-й период
47:34
Сэм Беннетт
53:36
Джейк Уолман
(Райан Нюджент-Хопкинс, Каспери Капанен)
59:40
Сэм Райнхарт
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
Овертайм
71:18
Леон Драйзайтль
(Маттиас Экхольм, Василий Подколзин)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит