Леон Драйзайтль установил рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах одного Кубка Стэнли

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги для Драйзайтля эта шайба стала четвёртой в овертаймах нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ, что стало рекордом лиги. Ранее по три шайбы в дополнительное время одного розыгрыша Кубка Стэнли имели Мел Хилл (1939), Морис Ришар (1951), Кори Перри (2017) и Мэтью Ткачук (2023).