Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.36
П2
2.71

Алексей Протас рассказал, какие качества перенял бы у Александра Овечкина

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас ответил, на какие качества своего одноклубника, российского капитана «столичных» Александра Овечкина, стоит равняться.

Источник: Getty Images

«От уникальных людей тяжело что-то взять. Он такой один на всём белом свете, и с каждым днём, проведённом в НХЛ, я понимаю это всё яснее. Никто не думал, что рекорд Гретцки кто-то сможет побить. А он смог.

Равняться, понятно, можно на неистощимый голод Овечкина к игре. На его желание побеждать в каждом матче. Лидерские и, конечно, человеческие качества.

Я уже много говорил о том, как он помогал мне в быту и в адаптации в команде. Как давал свою машину, как всегда звал к себе домой или когда шёл куда-то поесть», — приводит слова Протаса сайт Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков. Овечкин является автором множества рекордов в НХЛ и обладателем Кубка Стэнли.