Алексей Протас рассказал, какие качества перенял бы у Александра Овечкина

«От уникальных людей тяжело что-то взять. Он такой один на всём белом свете, и с каждым днём, проведённом в НХЛ, я понимаю это всё яснее. Никто не думал, что рекорд Гретцки кто-то сможет побить. А он смог.



Равняться, понятно, можно на неистощимый голод Овечкина к игре. На его желание побеждать в каждом матче. Лидерские и, конечно, человеческие качества.



Я уже много говорил о том, как он помогал мне в быту и в адаптации в команде. Как давал свою машину, как всегда звал к себе домой или когда шёл куда-то поесть», — приводит слова Протаса сайт Федерации хоккея Беларуси.