Тренер Брылин договорился о продлении контракта с клубом НХЛ «Нью-Джерси»

Всю игровую карьеру в НХЛ он провел в «Нью-Джерси». За это время он сыграл 765 матчей и набрал 308 очков (129 шайб + 179 передач). По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года он вошел в тренерский штаб основной команды. Россиянин был официально введен в Зал славы «Нью-Джерси». В качестве игрока он вместе с «Нью-Джерси» выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).