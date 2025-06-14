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Тренер Брылин договорился о продлении контракта с клубом НХЛ «Нью-Джерси»

Новое соглашение будет рассчитано на два года.

Источник: ХК "Нью-Джерси"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский тренер Сергей Брылин договорился с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» о продлении контракта еще на два года. Об этом он сообщил ТАСС.

Соглашение 51-летнего специалиста с клубом истекало в этом году.

«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», — сказал Брылин.

Всю игровую карьеру в НХЛ он провел в «Нью-Джерси». За это время он сыграл 765 матчей и набрал 308 очков (129 шайб + 179 передач). По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года он вошел в тренерский штаб основной команды. Россиянин был официально введен в Зал славы «Нью-Джерси». В качестве игрока он вместе с «Нью-Джерси» выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).

В России Брылин играл за ЦСКА, воскресенский «Химик», петербургский СКА и новокузнецкий «Металлург». В сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года в Москве.