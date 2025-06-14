Российский хоккеист раскрыл правду о ценах в США

Хоккеист заявил, что боялся высоких цен, однако не почувствовал финансового давления в стране. Он рассказал, что отдает 2700 долларов за квартиру и около 1000 за еду. «В целом, если конвертировать доллары в рубли, то цены там действительно высокие», — добавил он.