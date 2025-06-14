Пикар начнёт в старте 5-й матч серии с «Флоридой». Он ещё не проигрывал в этом плей-офф

Отметим, что 33-летний голкипер ещё не проиграл ни одного матча в этом плей-офф. В предыдущей встрече Пикар вышел на лёд вместо Стюарта Скиннера после первого периода при текущем счёте 0:3. В итоге матч завершился в овертайме со счётом 5:4 в пользу «Ойлерз».