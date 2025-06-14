«Я давно хотел уехать в НХЛ». Дмитрий Симашев рассказал о своём переходе в «Юту»

Мы с «Локомотивом» обсуждали разные варианты. Они хотели, чтобы я остался. Но сам я принял решение уехать. В «Юте» всё зависит от меня. Каждый генменеджер хочет, чтобы игрок, которого высоко выбрали на драфте, стал лидером команды. Если я буду хорошо играть, то смогу попасть в топ-4 или даже топ-2 защитников в будущем. Все зависит от меня", — приводит слова Симашева RG.