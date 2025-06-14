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«Я давно хотел уехать в НХЛ». Дмитрий Симашев рассказал о своём переходе в «Юту»

Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о своём решении продолжить выступления в НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о своём решении продолжить выступления в НХЛ.

"Я уже давно хотел уехать в НХЛ. Играть в этой лиге — мечта каждого хоккеиста. Я думал об этом ещё в прошлое межсезонье. После драфта у меня были разные мысли, но я решил зарекомендовать себя в КХЛ. После сезона я решил, что пришло время снова испытать себя.

Мы с «Локомотивом» обсуждали разные варианты. Они хотели, чтобы я остался. Но сам я принял решение уехать. В «Юте» всё зависит от меня. Каждый генменеджер хочет, чтобы игрок, которого высоко выбрали на драфте, стал лидером команды. Если я буду хорошо играть, то смогу попасть в топ-4 или даже топ-2 защитников в будущем. Все зависит от меня", — приводит слова Симашева RG.

Напомним, 20-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за ярославский «Локомотив» и завоевал с командой Кубок Гагарина.