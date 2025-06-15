«Больше, чем хоккеист». Протас — о сравнении Овечкина с Роналду

— Это тоже, спорить глупо. Но надо понимать, что на одном здоровье долго не вытянешь. Хорошо, 10 лет, ну 15, но Саше в сентябре исполнится 40! И он по-прежнему топ-игрок, продолжающий забрасывать и вести вперёд нашу команду. Как бы ты ни готовил свой организм, от травм уберечься невозможно, а преодолевать их и снова выходить на лёд — это уже сила характера. Психология, которая не выдаётся человеку вместе со свидетельством о рождении. И это уже полностью его заслуга — бить рекорды, которые казались недостижимыми. И опять же вести за собой команду. Просто потому, что Овечкин больше, чем хоккеист, — приводит слова Протаса белорусский портал Betnews.