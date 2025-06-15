«Это дар». Яромир Ягр — об Александре Баркове

«Чтобы быть лучшим оборонительным игроком, а я ведь играл с Роном Фрэнсисом, это талант. Но и быть настолько талантливым в атаке — тоже дар. А вот пожертвовать атакой ради обороны — это делают немногие. Поэтому меня это удивило, но потом я понял, что нет — ведь он подстраивался под меня.



Если Барков смог подстроиться под меня — значит, он может подстроиться и под требования в обороне. Это значит, что он умеет жертвовать собой. Это дар. Многие — эгоисты, а он — нет. У него есть желание подстраиваться. Это очень круто», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.