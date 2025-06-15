Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
18.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.42
П2
2.97

«Это дар». Яромир Ягр — об Александре Баркове

Чешский нападающий Яромир Ягр высказался о форварде «Флориды Пантерз» Александре Баркове.

Источник: AP 2024

«Чтобы быть лучшим оборонительным игроком, а я ведь играл с Роном Фрэнсисом, это талант. Но и быть настолько талантливым в атаке — тоже дар. А вот пожертвовать атакой ради обороны — это делают немногие. Поэтому меня это удивило, но потом я понял, что нет — ведь он подстраивался под меня.

Если Барков смог подстроиться под меня — значит, он может подстроиться и под требования в обороне. Это значит, что он умеет жертвовать собой. Это дар. Многие — эгоисты, а он — нет. У него есть желание подстраиваться. Это очень круто», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Ягр выступал во «Флориде» с Барковым с 2015 по 2017 год.