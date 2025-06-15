Бобровский поднялся на 17-е место в истории НХЛ по победам в плей-офф

По числу побед в Кубке Стэнли Бобровский догнал канадца Уолтера Броду (60 побед в 101 матче) и разделил с ним 17-е место в списке самых успешных вратарей в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в плей-офф является канадец Патрик Руа (151 победа в 247 матчах).