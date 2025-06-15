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Бобровский поднялся на 17-е место в истории НХЛ по победам в плей-офф

Бобровский поднялся на 17-е место в истории НХЛ по победам в матчах Кубка Стэнли.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на 17-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед в матчах плей-офф.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в пятой игре серии финала Кубка Стэнли (5:2). Бобровский отразил 19 бросков из 21. Для 36-летнего россиянина эта победа стала 60-й в 116-м матче за карьеру в рамках плей-офф НХЛ.

По числу побед в Кубке Стэнли Бобровский догнал канадца Уолтера Броду (60 побед в 101 матче) и разделил с ним 17-е место в списке самых успешных вратарей в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по количеству выигранных матчей в плей-офф является канадец Патрик Руа (151 победа в 247 матчах).