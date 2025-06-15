Мощный рекорд русского ветерана! Бобровский — в шаге от Кубка Стэнли!

Незадолго до конца периода преимущество «Флориды» в счете увеличил и другой канадский форвард, для которого текущий плей-офф складывается очень успешно. Сэм Беннетт оказался первым на добивании после того, как бросок Мэттью Ткачука был заблокирован, и выстрелом из границ левого круга вбрасывания «прошил» Пикара. Лучший снайпер турнира оформил уже 15-й гол в сезоне и стал четвертым действующим игроком НХЛ, кому покорилась данная отметка в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В эту компанию также входят Сидни Кросби (15 голов в 2009 году), Александр Овечкин (15 голов в 2018 году) и Зак Хайман (16 голов в 2024 году). Но интересным является тот факт, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостевых матчах!