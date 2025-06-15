Мощный рекорд русского ветерана! Бобровский — в шаге от Кубка Стэнли!

«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов максимально приблизились к тому, чтобы завоевать Кубок Стэнли второй раз подряд.
Мечта о семи матчах?
Финальная серия Кубка Стэнли-2025 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» заслуживает великое множество громких эпитетов, но ни один из них не способен стать полноценным описанием того, насколько захватывающим, непредсказуемым и наэлектризованным является противостояние двух лучших клубов Национальной хоккейной лиги. Ход дуэли «нефтяников» с «пантерами» от матча к матчу показывает, что однозначного фаворита на чемпионский титул среди них нет и что всего лишь один момент может развернуть вектор столкновения на 180 градусов.
Многие ставили на «Ойлерз» и их перспективах крест, когда еще до старта финальной серии из-за травмы сезон досрочно завершил один из ключевых игроков команды Криса Ноблоха Зак Хайман. Однако вопреки прогнозам и сомнениям, «Эдмонтон» оказывает «Флориде» уверенное сопротивление и демонстрирует эффективность глубины своего состава, хотя казалось, что в этом-то компоненте равным «Пантерз» нет. Да, лидер и звезда «нефтяников» Леон Драйзайтль продолжает набирать очки и забрасывает важные шайбы, но не менее здорово у канадского клуба действуют игроки куда менее заметные и именитые.
Молодой россиянин Василий Подколзин, Райан Ньюджент-Хопкинс, Джейк Уолман — именно им удалось перевернуть ход четвертого матча серии, выводы о котором большинство экспертов сделали уже к первому перерыву. После стартовых 20 минут встречи в Санрайзе на табло горели безумные 3:0 в пользу хозяев площадки, но во втором периоде «Флорида» попала под каток и будто оказалась не готова к мощному давлению «Эдмонтона», который в итоге совершил камбэк, а в третьем периоде и вовсе вышел вперед. Пикантность этому триллеру придали, казалось, спасительная шайба «Пантерз» за 19,5 секунды до сирены и не самый очевидный гол Драйзайтля с передачи Подколзина в овертайме. По итогам того невероятного матча «Ойлерз» стали:
- седьмой командой в истории НХЛ, кому в матче финала Кубка Стэнли удалось отыграть отставание в счете в три гола и победить;
- второй после «Монреаль Канадиенс» и первой с 1919 года командой, кто совершил подобный камбэк в гостевом матче финальной серии;
- первой в истории НХЛ командой, которая в матче финала Кубка Стэнли уступала 0:3 после первого периода, но в итоге отыграла отставание в счете и победила.
Подобные сюжеты не только являются украшением решающей серии плей-офф, но и демонстрируют равенство в соотношении сил двух финалистов. Равенство в счете серии после первых четырех матчей — как раз об этом. Потому вряд ли кто-то будет удивлен, если все вопросы о чемпионе будут решены в седьмой игре.
«Мы хорошо матч, но они вернулись в игру. Это была напряженная встреча с хорошими моментами. Теперь это серия до двух побед. Мы с нетерпением ждем этого. У них хорошая команда. Мы их уважаем. Серия близка к тому, что в ней будет еще три матча. Мы ждем их с нетерпением», — высказался российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский после обидного поражения.
Русские ветераны войдут в историю?
Серия вернулась в Эдмонтон. Если верить статистике, то пятые матчи финальных серий плей-офф НХЛ являются ключевыми, и их победитель с наибольшей долей вероятности добирается до трофея. Хотя «Ойлерз» этой тенденции могут возразить: в прошлогоднем финале они выиграли пятый матч, но серию все же проиграли.
«Эдмонтон» при своих болельщиках рассчитывал не думать о статистике и цифрах, а всего лишь добиться победы и отправиться на выезд в Санрайз, ведя в счете в серии. Ради этого Крис Ноблох не стал идти против течения и доверился Кэлвину Пикару, выбрав того в роли первого вратаря команды. В предыдущей игре Пикар вышел вместо Стюарта Скиннера, пропустившего три шайбы в первом периоде, и внес огромный вклад в грандиозную победу «нефтяников». Штаб «Эдмонтона» ожидал, что это характер и командная сплоченность сохранятся на домашний матч, но ставка не сыграла.
Хоккеисты «Флориды» позволили «Ойлерз» провести пару острых атак в самом начале встречи, но Сергей Бобровский, которого не смутили провокационные кричалки со стороны канадских болельщиков, совершил ряд эффектных и одновременно рядовых спасений, а «пантеры» вскоре взяли шайбу под свой контроль и заставили хозяев тратить силы на ее отбор и на попытки преуспеть в нейтральной зоне.
Эти попытки устоять оказались безуспешными, да и в обороне «Эдмонтон» действовал очень неуверенно, из-за чего подопечные Пола Мориса довольно оперативно. Уже в четвертом матче серии подряд счет в игре открыли именно «Пантерз». Да чьими силами! Брэд Маршанд феноменально выступает в этом розыгрыше плей-офф и в частности в финале: 37-летний канадец воспользовался ошибкой соперников, которые оказались дезориентированы, и с близкого расстояния переиграл Пикара.
Незадолго до конца периода преимущество «Флориды» в счете увеличил и другой канадский форвард, для которого текущий плей-офф складывается очень успешно. Сэм Беннетт оказался первым на добивании после того, как бросок Мэттью Ткачука был заблокирован, и выстрелом из границ левого круга вбрасывания «прошил» Пикара. Лучший снайпер турнира оформил уже 15-й гол в сезоне и стал четвертым действующим игроком НХЛ, кому покорилась данная отметка в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В эту компанию также входят Сидни Кросби (15 голов в 2009 году), Александр Овечкин (15 голов в 2018 году) и Зак Хайман (16 голов в 2024 году). Но интересным является тот факт, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостевых матчах!
Сегодняшний матч вполне мог повторить сценарий прошлой игры, ведь во втором периоде инициатива вновь осталась за «Эдмонтоном». «Ойлерз» действовали активнее, и тому способствовали два необязательных удаления у гостей. Однако принципиальным отличием матча в Эдмонтоне от игры в Санрайзе стал тот факт, что на сей раз «Пантерз» выдержали давление и не дали сопернику перевернуть ход встречи. А в третьем периоде «Флорида» и вовсе перечеркнула все надежды «нефтяников» совершить камбэк.
Неугомонный Брэд Маршанд взял ситуацию в свои руки и исполнил невероятный сольный проход, оставив всю оборону «Ойлерз» не у дел. Канадский форвард, которого почти весь хоккейный мир ненавидит за его поведение на площадке, набирает все больше баллов в свою пользу и становится едва ли не главным претендентом на «Конн Смайт Трофи». Пожалуй, североамериканскую общественность будет трудно в этом переубедить.
«Эдмонтону» надо отдать должное — «нефтяники» не бросили играть при счете 0:3 и предприняли попытки спасти матч. Так, например, свою первую шайбу в финальной серии забросил Коннор Макдэвид, который после множества попыток переиграть Сергея Бобровского все же смог его пробить.
Впоследствии «Ойлерз» рискнули на игру с пустыми воротами аж за пять минут до конца периода, и дотерпели до гола 40-летнего Кори Перри, чей дальний бросок Бобровский попросту не увидел из-за спин других игроков. Но этого для «Эдмонтона» оказалось не просто недостаточно, а чрезвычайно мало. На голы Макдэвида и Перри «Флорида» поочередно ответила по одной шайбе и избавила себя от нервотрепки и жаркой концовки.
5:2 — «Флорида» сыграла максимально аккуратно и правильно и, использовав свои моменты, добыла важную победу. В Санрайз «Пантерз» возвращаются с отличным настроением, им остался всего один шаг, чтобы защитить чемпионский титул и второй сезон подряд выиграть Кубок Стэнли.
Отдельных похвал заслуживает Сергей Бобровский. У его ворот было не так много опасных моментов, как в предыдущих играх, но свою работу он выполнил качественно, совершил ряд эффектных сейвов и добыл очередную победу — уже десятую в гостевых матчах этого плей-офф. Это, кстати, является повторением рекорда. До 36-летнего россиянина этого показателя смогли достичь лишь семь вратарей: Мартин Бродер (сезоны-1994/95 и −1999/2000), Миикка Кипрусофф (сезон-2003/04), Джонатан Куик (сезон-2011/12), Брэйден Холтби (сезон-2016/17), Джордан Биннингтон (сезон-2018/19), Андрей Василевский (сезон-2019/20) и Антон Худобин (сезон-2019/20).
Стоит подчеркнуть, что Василевский и Худобин добыли десятые выездные победы в турнире в матчах, в которых их команды были гостями лишь номинально: игры плей-офф НХЛ сезона-2019/20 проводились только на аренах в Эдмонтоне и Торонто связи с ограничениями из-за коронавирусной пандемии. Однако в статистику НХЛ эти результаты входят. И примечательно, что свои десятые победы в гостях в розыгрыше плей-офф что Бобровский, что Василевский с Худобиным одержали на одном и том же стадионе — «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.