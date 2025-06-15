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Губерниев назвал спортсмена номер один в России

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах опроса о самых популярных российских спортсменах.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. По результатам годового отчета «Рейтинга Букмекеров», имя Овечкина вспомнили 17,4% опрошенных — это лучший показатель среди всех фигурирующих в опросе. На второй позиции оказался теннисист Даниил Медведев (7,6%), а третье место занял футболист Артем Дзюба с результатом 6,6%.

«Овечкин, Медведев и Дзюба — это лица российского спорта. В этот список я бы добавил еще Мирру Андрееву. Овечкин стал рекордсменом НХЛ в этом году, он действительно спортсмен номер один в России. Даня Медведев — это лицо российского теннисиста за рубежом на протяжении последних лет. А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в “Акроне”. Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».