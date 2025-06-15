Губерниев назвал спортсмена номер один в России

«Овечкин, Медведев и Дзюба — это лица российского спорта. В этот список я бы добавил еще Мирру Андрееву. Овечкин стал рекордсменом НХЛ в этом году, он действительно спортсмен номер один в России. Даня Медведев — это лицо российского теннисиста за рубежом на протяжении последних лет. А Дзюба по-прежнему хорошо узнаваем благодаря эффекту домашнего чемпионата мира по футболу. У нас не самая спортивная страна, и я не думаю, что большинство россиян следит за выступлениями Дзюбы в “Акроне”. Хотя Дзюба действительно хорош в этой команде», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».