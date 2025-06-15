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«Флорида» установила рекорд ХХI века по количеству голов в одном Кубке Стэнли

«Флорида Пантерз» установила рекорд XXI века по голам за один Кубок Стэнли.

Источник: Reuters

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, на счету «пантер» стало 89 заброшенных шайб в 22 матчах текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Лучший результат по этому показателю за всю историю НХЛ принадлежит «Эдмонтону» (98 голов в 18 играх плей-офф-1984/1985).

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3−2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.