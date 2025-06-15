«Флорида» установила рекорд ХХI века по количеству голов в одном Кубке Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, на счету «пантер» стало 89 заброшенных шайб в 22 матчах текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.