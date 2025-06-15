Маршан — идеальный трансфер НХЛ. Суперветеран стал воплощением командной идентичности

Впрочем, оба игрока гневно всё опровергли. «Никогда не говорил игрокам или тренерам, что не хочу играть с Брэдом. Я обожаю играть с ним, ведь мы так давно вместе в команде», — сказал Пастрняк. Маршан, как всегда, был менее сдержан: «Они просто выдумали это всё, это позор. В сказанном по радио ровно 0 правды. Пусть этот парень проваливается обратно в чулан, из которого вылез». Правда, внимательные фанаты заметили, что две звезды «Бостона» были разведены не только по звеньям, но даже и по бригадам большинства.