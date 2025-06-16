«Сейчас не стоит думать о Кубке». Бобровский в шаге от второго подряд чемпионства

Главный тренер «Пантерз» также заметил: «Должен сказать, что он невероятный, элитный хоккеист, которого мы сильно недооцениваем, воспринимаем все такое как должное, полагаю, из-за стабильности в его игре. Если даже он пропускает что-то такое, что ему не нравится, это не имеет никакого отношения к тому, что произойдет дальше. Его способность держать фокус натренирована. Может быть, это талант, не знаю, но я просто знаю, что он уделяет так много времени тому, чтобы держать фокус и проявлять свои способности, это в том числе приобретенный опыт. И поэтому спокойствие, которое идет от Сергея, передается всей команде».