«Сейчас не стоит думать о Кубке». Бобровский в шаге от второго подряд чемпионства

«Пантерз» обыграли «Ойлерз» в гостевом пятом матче и снова повели в финале Кубка Стэнли — 5:2 и 3−2. Чемпионы второй год подряд могут закрыть решающую серию с канадским клубом на своем льду.
«Спокойствие Сергея передается всей команде»
«Флорида» уверенно провела матч на арене «Роджерс Плэйс»: повела и закрепила отрыв в счете, держала соперника на расстоянии и не позволила вернуться в игру. «Эдмонтон» в этом финале на своем льду дважды спасался от поражений в третьих периодах и в гостях два дня назад ушел с 0:3 во второй 20-минутке, но на этот раз ничего подобного не сделал.
Главный джокер «Флориды» в дедлайн, экс-капитан «Бостона» Брэд Маршан классно реализовал два быстрых выпада своего звена с Антоном Лунделлом и Эту Луостариненом. 37-летний форвард открыл счет и оформил второй победный дубль в серии, забил шесть голов в этом финале и всего 10 в плей-офф. Неожиданный и лучший снайпер розыгрыша Кубка Стэнли-2025 Сэм Беннетт забросил 15-ю шайбу (13 — в гостях). В развязке «Пантерз» дважды восстановили перевес: Сэм Райнхарт отличился при участии Александра Баркова и Картера Верхэге, а Луостаринен после одного из спасений Сергей Бобровского попал в чужие пустые ворота почти через всю площадку.
Капитан и первая звезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил впервые в этом финале, главный ветеран «Ойлерз» Кори Перри с передачи Леона Драйзайтля провел 10-й гол в розыгрыше плей-офф. Второй вратарь канадского клуба Кэлвин Пикар менял Стюарта Скиннера в обоих матчах в Сарзайзе, теперь впервые появился в старте и отразил 14 бросков.
«Флорида» из матча в матч верит в Бобровского, одного из ключевых хоккеистов команды с тремя подряд финалами. В прошлом сезоне россиянин помог клубу впервые в истории завоевать Кубок Стэнли и сам в первый раз стал чемпионом, теперь вместе с партнерами в шаге от новой победы в серии с «Эдмонтоном». В пятой игре 36-летний вратарь при поддержке своей команды получил наименьшую нагрузку в этом противостоянии — отразил 19 бросков из 21. Один из них — на первой минуте при выпаде Коннора Брауна.
«Я думаю, Сергею прошел серьезную проверку в первые 10 минут. Соперники сразу вошли в игру, быстро проходили среднюю зону. Была пара моментов, когда ему пришлось по-настоящему выручать. Если вы играете на выезде и не даете всему зданию загореться в первые 10 минут, это большое дело, позволяет погасить эмоции», — сказал Пол Морис.
Главный тренер «Пантерз» также заметил: «Должен сказать, что он невероятный, элитный хоккеист, которого мы сильно недооцениваем, воспринимаем все такое как должное, полагаю, из-за стабильности в его игре. Если даже он пропускает что-то такое, что ему не нравится, это не имеет никакого отношения к тому, что произойдет дальше. Его способность держать фокус натренирована. Может быть, это талант, не знаю, но я просто знаю, что он уделяет так много времени тому, чтобы держать фокус и проявлять свои способности, это в том числе приобретенный опыт. И поэтому спокойствие, которое идет от Сергея, передается всей команде».
«Команда показала невероятную игру»
Бобровский в Кубке Стэнли-2025 оформил 15 побед в 22 матчах. Вратарь отражает 91,2 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,26. После этого выезда в Эдмонтон главная цель совсем близко, но вратарь предпочитает не забегать далеко вперед.
О пятом матче, солидном хоккее команды и ее физической готовности на финише плей-офф: «Ребята показали невероятную игру. Это большая победа. Да, очень, очень надежная игра, это точно. Но серия продолжается. Мы с приятным волнением ждем следующую игру. Это будет важный матч. Да-да, повторюсь, ребята здорово действовали передо мной, выдали невероятную игру. Они катили, бились, сражались. Это великолепная победа нашей команды».
О новом ярком матче Маршана: «Он потрясающий. Он наш лидер, забивает важные голы. Сегодня он внес огромный вклад. Великолепный лидер, отличный хоккеист».
О чемпионском опыте и шансе взять Кубок Стэнли: «Да, мы просто не должны думать о Кубке или чем-то таком. Мы просто должны перегруппироваться, перезагрузиться и сосредоточиться на первом периоде, первой смене. Не думать слишком много о будущем или прошлом. Это будет тяжелая игра. И мы в восторге от этого».
О своем спасении в начале пятого матча против Брауна: «Да, у него была высокая скорость. Он выполнил хороший бросок. Определенно, бросок получился. К счастью, я держал там ловушку».
О четкой игре команды после упущенного преимущества в прошлом матче: «Да, знаете ли, дело не только в нас. У соперника тоже хорошая команда. Это финал Кубка Стэнли, понимаете ли. Легко не будет. И сегодня они тоже бились изо всех сил, играли с полной отдачей. Так что ждем такой же игры в следующем матче».
О сложности последнего, 16-го шага к Кубку Стэнли на примере прошлого года с лидерством 3−0 в финале и победой в седьмом матче против «Эдмонтона»: «Да, совершенно точно, как сказал, это нелегко. Это будет хорошая игра. Знаете, мы должны сыграть в свой лучший хоккей, соперники постараются показать такой тоже. Так что в восторге от этого».
Шестой матч финала «Флориды» и «Эдмонтона» пройдет в Санрайзе в ночь на среду, 18 июня (по московскому времени).
Артем Агапов