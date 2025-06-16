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Евгений Малкин проведёт последний сезон в «Питтсбурге» — The Athletic

«Питтсбург Пингвинз» с большой долей вероятности не продлит контракт с российским нападающим Евгением Малкиным по окончании следующего сезона.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

«Хотя остаётся неясным, завершит ли Малкин карьеру после сезона-2025/2026, ожидается, что “Пингвинз” не предложат ему другой контракт с франшизой», — сообщается в статье The Athletic со ссылкой на источник в команде.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» планирует провести летом 2025 года активную трансферную кампанию с масштабной распродажей прежнего состава По данным Athletic, Малкин гарантированно сохранит своё место в команде.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.