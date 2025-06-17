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Бобровского назвали фаворитом в борьбе за звание MVP Кубка Стэнли

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Авторы сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) посчитали российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского одним из фаворитов на приз «Конн Смайт Трофи».

Источник: Reuters

Награда присуждается Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) лучшему игроку плей-офф НХЛ. Бобровский в текущем розыгрыше Кубка Стэнли выиграл 15 матчей из 22, в трех встречах 36-летний россиянин оформил шатаут. В среднем он отражает 91,2% бросков по воротам.

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока в преддверии финала Кубка Стэнли и остаюсь при своем мнении. Я считаю, что лучше всего он проявляет себя, особенно с начала финальной серии, когда “Флорида” играет в меньшинстве. Бобровский был лучшим в линии обороны, потому что “Эдмонтон Ойлерз” получали отличные возможности при игре в большинстве. Удержать “Эдмонтон” в меньшинстве — задача не из легких, особенно когда он играет в большинстве. Так что да, Бобровский — MVP для меня», — сказал журналист Трэйси Майерс.

Также журналисты сайта НХЛ в число главных кандидатов включили Александра Баркова, Сэма Беннетта, Брэда Маршана (все — «Флорида») и Леона Драйзайтля («Эдмонтон»).

На данный момент счет в финальной серии 3−2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет в ночь на 18 июня в Санрайзе.

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