Бобровского назвали фаворитом в борьбе за звание MVP Кубка Стэнли

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока в преддверии финала Кубка Стэнли и остаюсь при своем мнении. Я считаю, что лучше всего он проявляет себя, особенно с начала финальной серии, когда “Флорида” играет в меньшинстве. Бобровский был лучшим в линии обороны, потому что “Эдмонтон Ойлерз” получали отличные возможности при игре в большинстве. Удержать “Эдмонтон” в меньшинстве — задача не из легких, особенно когда он играет в большинстве. Так что да, Бобровский — MVP для меня», — сказал журналист Трэйси Майерс.