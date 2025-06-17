НХЛ назвала россиянина фаворитом на приз лучшему игроку плей-офф

«Я выбрал Бобровского в качестве самого ценного игрока в преддверии финала Кубка Стэнли и остаюсь при своем мнении. Я считаю, что лучше всего он проявляет себя, особенно с начала финальной серии, когда “Флорида” играет в меньшинстве.. Так что да, Бобровский — MVP для меня», — объяснил журналист Трэйси Майерс.