Овечкин снес рекорд Гретцки, Бобровский с Кубком: русские итоги сезона НХЛ

Богатый на события год в НХЛ запомнится громкими успехами российских звезд и их неожиданными неудачами. О главных моментах минувшего чемпионата и плей-офф — в обзоре РИА Новости Спорт.
Овечкин — величайший снайпер в истории
На протяжении последних нескольких лет наивысшее внимание в НХЛ было приковано к Александру Овечкину и его великой погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. И если раньше никто не мог и предположить, что когда-то на достижение прославленного канадца кому-то удастся замахнуться, то с каждым годом сомнений в успехе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» оставалось все меньше.
В минувшем регулярном сезоне Овечкин продемонстрировал феноменальную результативность: 73 очка и 44 гола в 65 матчах. Сумасшедшие цифры для 39-летнего хоккеиста, который пропустил по ходу «регулярки» более пяти недель из-за перелома ноги!
Овечкин выдал один из самых стабильных в плане снайперских успехов сезон, отметился двумя хет-триками и по ходу первенства даже показывал лучшую скорострельность в карьере, благодаря чему НХЛ публиковала прогнозы предполагаемой даты падения рекорда Гретцки после каждого матча «Вашингтона» с участием Александра Михайловича.
6 апреля 2025 года — дата, которая навсегда вошла в историю мирового спорта. В этот день в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Та игра сразу после гола была прервана на 30 минут ради церемонии чествования легендарного россиянина. Его прямо на площадке лично поздравил Уэйн Гретцки, а сам Овечкин на весь мир прокричал: «Русские, мы сделали это!».
Всего в активе форварда «Кэпиталз» на момент завершения регулярного сезона оказалось 897 голов в карьере в чемпионатах НХЛ, и уже в следующем розыгрыше Александр Михайлович станет первым в истории лиги игроком, кому покорится отметка в 900 шайб в «регулярках».
Бобровский и Куликов снова с Кубком Стэнли
Очередной сезон НХЛ завершился новым триумфом «Флориды Пантерз». Подопечные Пола Мориса третий раз подряд добрались до финала Кубка Стэнли и второй год подряд стали обладателями главного трофея. Интересно, что «пантеры» в решающей серии плей-офф снова встретились с «Эдмонтон Ойлерз». Год назад команды выдали самый настоящий триллер и выявили победителя в седьмом матче. На этот раз чемпион был определен по итогам шести игр, в которых сильнее вновь оказалась «Флорида».
В составе «Пантерз» триумф отметили российские ветераны: голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Оба выиграли второй в своей карьере Кубок Стэнли и стали 17-м и 18-м россиянином соответственно, кому удалось стать чемпионом НХЛ в качестве игрока более одного раза. Бобровский в 54 матчах регулярного чемпионата одержал 33 победы и отразил 90,6% бросков, а также добыл 16 побед в 23 играх плей-офф при показателе 91,4% отраженных бросков. Куликов 70 матчах «регулярки» набрал 13 очков (4 голов и 9 передач) при показателе полезности «+12» и совершил 114 силовых приемов, а в 23 играх плей-офф набрал 5 баллов (2+3) при показателе полезности «+6» и применил 84 хита.
К сожалению, привезти Кубок Стэнли в Россию Бобровский и Куликов не смогут. С 2022 года НХЛ не разрешает россиянам отмечать традиционный день с трофеем в своей родной стране.
Провал Малкина и Панарина
Этот сезон НХЛ Евгений Малкин начал феноменально: русский ветеран «Питтсбург Пингвинз» штамповал очки едва ли не в каждом матче и покорял исторические достижения один за другим. На старте «регулярки» 38-летний центрфорвард «пробил» отметки в 800 передач в карьере, 1300 очков и 500 голов. Однако после взрывного старта у Малкина и всего «Питтсбурга» последовала полоса неудач, которая стала продолжением последних неудачных лет.
«Пингвинз» уже за несколько матчей до конца чемпионата лишился математических шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли и третий сезон подряд не попал в плей-офф. Результатом провала стало расставание с Майком Салливана, который спустя почти десять лет работы в клубе покинул пост главного тренера «пингвинов». Также, по данным СМИ, «Питтсбург» планирует расстаться и с Малкиным. Как сообщает The Athletic, руководство клуба не желает продлевать контракт с ветераном команды. По текущему контракту Джино с «Пенс» следующий сезон для россиянина может стать последним в карьере в НХЛ.
Интересно, что после ухода из «Питтсбурга» Салливан оперативно нашел себе новое место работы и устроился на аналогичную должность в «Нью-Йорк Рейнджерс», которые ранее попрощались с Питером Лавиолеттом. «Синерубашечники» после мощного сезона-2023/24 неожиданно для всех громко провалились в розыгрыше-2024/25. По ходу всего чемпионата команда переживала затяжной кризис, пыталась избавиться от лихорадки путем сенсационных обменов, но в итоге осталась на дне турнирной таблицы и впервые за четыре года не попала в плей-офф. Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 89 очков (37+52) в 80 матчах, стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром команды в «регулярке», а также был признан самым ценным игроком «синерубашечников».
Кучеров снова лучший, но без титула MVP
Российскому нападающему Никите Кучерову выпала незавидная доля заменить Стивена Стэмкоса, который был лицом всей франшизы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и главным рекордсменом клуба, но покинул команду прошлым летом, так как не договорился с руководством «молний» о новом контракте. С этой задачей российский форвард справился. Вокруг Кучерова строилась вся игра «Лайтнинг», вместе с ним и Брэйденом Поинтом образовалась грозная связка с новичком клуба Джейком Гюнцелем, а нападение и спецбригада большинства «Лайтнинг» во главе с Никитой наводили ужас на соперников. Благодаря Кучерову многие эксперты и журналисты прогнозировали чемпионство «Тампы» и «Конн Смайт Трофи» для российского суперфорварда. Этим прогнозам не было суждено сбыться, когда «молнии» были разбиты в первом раунде в битве с «Флоридой», а самого Кучерова «пантеры» смогли нейтрализовать.
В «регулярке» же Никита был великолепен. На протяжении всего чемпионата он боролся с Натаном Маккинноном и на финишной прямой все же опередил канадского зверя из «Колорадо Эвеланш». По итогам первенства россиянину не хватило всего шести очков, чтобы достичь отметки в 1000 баллов за карьеру в чемпионатах НХЛ. Всего в 78 матчах регулярного сезона лидер «Тампы» набрал 121 балл (37 голов и 84 передачи) и третий раз в карьере (и второй сезон подряд) стал лучшим бомбардиром. Также Никите был вручен приз самому выдающемуся игроку сезона. Однако ни «Тед Линдсей Эворд», ни «Арт Росс Трофи» не убедили журналистов из Северной Америки вручить Кучерову «Харт Трофи».
Травма лишила Капризова лучшего сезона в карьере
Претендентом на всевозможные индивидуальные награды должен был стать и Кирилл Капризов. К сезону-2024/25 российский форвард «Миннесоты Уайлд» подошел в отличной форме. Своей игрой и ответственным отношением к делу он выглядел истинным вожаком команды, благодаря ему «дикари» шли среди лидеров чемпионата, а сам Капризов демонстрировал высокую результативность и вовсю конкурировал с Маккинноном за звание лучшего бомбардира первенства и даже спорил с самим Александром Овечкиным за право считаться лучшим снайпером сезона среди россиян. По результатам многих опросов Кирилл числился в топе претендентов на «Харт Трофи», россиянин шел на абсолютно лучший сезон в своей карьере в НХЛ.
Однако сезон для форварда «Миннесоты» резко оборвался зимой из-за проблем со здоровьем. Капризов и штаб «Уайлд» приняли решение о том, что хоккеисту необходима операция, чтобы к плей-офф подойти в полном здравии. В результате довольно длительного восстановления Кирилл пропустил несколько месяцев и вернулся к играм за клуб только в конце чемпионата. В плей-офф россиянин был результативен и эффективен — в шести матчах он набрал девять очков (5+4). Однако его команда все же уступила в серии «Вегас Голден Найтс» и вылетела из плей-офф на стадии первого раунда.
Новые герои
В составе «Вегаса», который выбил из плей-офф «Миннесоту» Капризова, мощный сезон провел Павел Дорофеев. 24-летний российский нападающий стал лучшим снайпером команды по итогам регулярного чемпионата и среди всех россиян в лиге уступил лишь Овечкину, Кучерову и Панарину — в 82 матчах он забросил 35 шайб. Следующий сезон станет для Дорофеева последним по текущему контракту с «Вегасом», но Павел уже создал себе задел на новое соглашение в НХЛ.
Прорывной сезон в сильнейшей лиге мира провел и Кирилл Марченко. Он успешнее других своих соотечественников из «Коламбус Блю Джекетс» адаптировался к условиям североамериканского хоккея и выбился в группу звездных игроков НХЛ. В 79 играх регулярного чемпионата россиянин набрал 74 очка (31+43). Вместе с Адамом Фантилли Марченко поделил первое место в списке лучших снайперов «Блю Джекетс» и уступил лишь Заку Веренски в рейтинге самых результативных игроков команды. По мнению экспертов, одним из главных показателей успехов Кирилла стал тот факт, что россиянину своей игрой удалось в некоторой степени компенсировать в «Коламбусе» потерю Джонни Гудро, который погиб прошлым летом.
Дебют россиян
Прошедший сезон НХЛ ознаменовался дебютом целого ряда российских игроков в сильнейшей лиге мира. В первую очередь это касается, конечно, Матвея Мичкова, которому ранее удалось договориться о досрочном расторжении контракта с петербургским СКА, которым в тот период еще руководил Роман Ротенберг, и попасть в ряды «Филадельфии Флайерз».
Дебют Мичкова в НХЛ считался одним из самых ожидаемых моментов сезона, и Матвей ожидания оправдал. Россиянин прошел непростую и специфическую школу Джона Тортореллы и по итогам чемпионата стал с 26 голами лучшим снайпером среди новичков лиги. Всего в 80 матчах форвард «Филадельфии» набрал 63 очка (26+37), но войти в число финалистов на «Колдер Трофи» так и не смог, заняв четвертое место в рейтинге.
Громким получился и дебют другого молодого россиянина из СКА. Иван Демидов присоединился к «Монреаль Канадиенс» лишь в конце сезона, когда вместе с петербуржцами вылетел из плей-офф уже в первом раунде и отказался продлевать контракт с армейцами. Первые матчи молодого форварда произвели фурор на весь Монреаль. Так, в начале дебютной игры в НХЛ Демидов набрал два очка, отметившись передачей и голом. Отличился россиянин и в плей-офф, оформив ассистентский дубль в одной из встреч серии с «Вашингтон Кэпиталз». Впрочем, противопоставить команде Овечкина что-либо «Хабс» не смоги и уступили в «столичным» в первом раунде (1−4).
Зато с «Вашингтоном» достаточно уверенно справилась «Каролина Харрикейнз». По ходу серии против «Кэпиталз» во втором раунде за «ураганов» наконец-то дебютировал Александр Никишин. Российский защитник, как и Демидов, покинул СКА после досрочного завершения сезона в КХЛ, но своей первой игры в НХЛ Александру пришлось ждать целый месяц. Дебютный матч Никишина ознаменовался победой «Харрикейнз» в серии против «Кэпиталз» и вылетом Овечкина из плей-офф, но позднее в отпуск отправился уже сам защитник «Каролины», когда его команда проиграла «Флориде» в полуфинале Кубка Стэнли.
Также свои первые шаги в НХЛ сделали Максим Цыплаков и Федор Свечков, которые ранее были связаны с московским «Спартаком». Цыплаков, например, закрепился в основе «Нью-Йорк Айлендерс» и дебютный сезон в главной лиге мире отметил 35 очками (10+25) в 77 матчах и даже дракой и дисквалификацией. Свечков же сыграл 52 матча за «Нэшвилл Предаторз» и отметился 17 баллами (8+9). Ни тому, ни другому добраться до плей-офф не удалось.