Овечкин снес рекорд Гретцки, Бобровский с Кубком: русские итоги сезона НХЛ

В «регулярке» же Никита был великолепен. На протяжении всего чемпионата он боролся с Натаном Маккинноном и на финишной прямой все же опередил канадского зверя из «Колорадо Эвеланш». По итогам первенства россиянину не хватило всего шести очков, чтобы достичь отметки в 1000 баллов за карьеру в чемпионатах НХЛ. Всего в 78 матчах регулярного сезона лидер «Тампы» набрал 121 балл (37 голов и 84 передачи) и третий раз в карьере (и второй сезон подряд) стал лучшим бомбардиром. Также Никите был вручен приз самому выдающемуся игроку сезона. Однако ни «Тед Линдсей Эворд», ни «Арт Росс Трофи» не убедили журналистов из Северной Америки вручить Кучерову «Харт Трофи».