Макдэвиду нужно уйти из «Эдмонтона». Иначе он так никогда и не выиграет Кубок Стэнли

Кажется, что «Эдмонтон» упёрся в свой потолок. Макдэвид, конечно, может и дальше тащить команду на себе, но что толку от этого? Становится всё более очевидным, что для победы в Кубке Стэнли нужны качественные помощники. Это не значит, что Коннор ни на что не способен, — просто таков закон НХЛ. Даже самый гениальный хоккеист мира не может один дотащить клуб до трофея. Это просто так не работает. Даже у Гретцки в «Эдмонтоне» и у Лемье в «Питтсбурге» были работяги, которые в нужный момент поддерживали своих лидеров.