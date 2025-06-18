Журналист The Athletic назвал Бобровского достойным для включения в Зал славы хоккея

«Достоин ли Бобровский Зала славы? Он выиграл два Кубка Стэнли, две “Везины”. Его процент отражённых бросков в карьере — 91,4. Золото чемпионата мира среди мужчин и награда лучшему вратарю ЧМ. Стабильные 55−65 матчей в старте за сезон в эпоху, когда таких парней становится всё меньше и меньше. Входит в десятку лучших по победам за всю историю НХЛ. Собирается превзойти отметку в 800 сыгранных матчей. Может, я сам ответил на этот вопрос?» — написал журналист в соцсети.