Кто потеснит «Флориду» с трона? 4 команды НХЛ, которые должны бросить вызов чемпиону

Если верить инсайдерам, то явным продавцом будет выступать только одна команда, и это «Питтсбург», который переходит в режим танкинга как раз в тот момент, когда на драфт выходит крушащий юниорскую лигу (129 очков в 56 матчах) Гэвин Маккенна. Остальные так или иначе хотят добавлять игроков — а это значит, что цены на рынке могут быть безумными и усилиться радикально будет сложно. Это означает, что бросить вызов «пантерам» смогут в первую очередь команды с уже сильным костяком. Кто же это может быть?