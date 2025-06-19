«Флорида» — среди лучших команд НХЛ XXI века. Чем она отличается от «Чикаго», «Питтсбурга» и «Тампы»?

«Детройт» 1950-х и «Торонто» 1960-х тоже в списке. Как и «Монреаль» тех же десятилетий. Но и все на этом. Больше династий НХЛ как будто бы и не знала. Приценивалась к «Детройту» конца 1990-х — начала 2000-х, с Русской пятеркой, кучей будущих легенд в составе, но в Зал хоккейной славы так и не ввела. Мол, критерии не совсем соблюдены, всего-то три кубка за шесть лет. Не учли ни того, что в лиге появились игроки из бывшего соцлагеря, ни того, что конкуренция в кои-то веки после первого расширения в 1967-м наконец-то возросла настолько — это и качества хоккеистов касается, и тренеров, и менеджеров, — что взять Кубок Стэнли хотя бы два года подряд стало почти невозможно, хоть «Детройт» и сделал это.