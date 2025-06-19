«Флорида» — среди лучших команд НХЛ XXI века. Чем она отличается от «Чикаго», «Питтсбурга» и «Тампы»?

Династии
Определение так называемых династий в североамериканском спорте предельно расплывчато. Главный тезис: команда, которая доминирует в своей лиге на длительном отрезке. Кто-то считает единственными династиями в НХЛ «Монреаль» и «Айлендерс», взявших четыре подряд Кубка Стэнли. «Канадиенс» дважды — в 50-х и 70-х (у них вообще десять чашек за 15 лет набралось с 1965-го), «Айлендерс» — в 80-х. И отказывает в этом звании «Эдмонтону» Уэйна Гретцки, который становился чемпионом пять раз за семь лет все в тех же 1980-х и 1990-м, но уже без Гретцки.
Сама лига, впрочем, считает «Ойлерз» полноценной династией. Более того, включает в список «Оттаву» 1920-х (четыре кубка за восемь лет), послевоенный «Торонто» (четыре кубка за пять лет, три подряд), часть состава которого была призвана в армию, в том числе — великолепный Сил Эппс, а основатель клуба и на тот момент генменеджер Конн Смайт, в честь которого назван сложнейший и важнейший личный трофей НХЛ, и вовсе поучаствовал в операции «Оверлорд» и был серьезно ранен в рамках высадки в Нормандии.
«Детройт» 1950-х и «Торонто» 1960-х тоже в списке. Как и «Монреаль» тех же десятилетий. Но и все на этом. Больше династий НХЛ как будто бы и не знала. Приценивалась к «Детройту» конца 1990-х — начала 2000-х, с Русской пятеркой, кучей будущих легенд в составе, но в Зал хоккейной славы так и не ввела. Мол, критерии не совсем соблюдены, всего-то три кубка за шесть лет. Не учли ни того, что в лиге появились игроки из бывшего соцлагеря, ни того, что конкуренция в кои-то веки после первого расширения в 1967-м наконец-то возросла настолько — это и качества хоккеистов касается, и тренеров, и менеджеров, — что взять Кубок Стэнли хотя бы два года подряд стало почти невозможно, хоть «Детройт» и сделал это.
Почти невозможно еще и потому, что никакого потолка зарплат не было. И любой амбициозный владелец, готовый потратиться, мог вытащить кого угодно откуда угодно. «Колорадо» взял Клода Лемье с Патриком Руа и выиграл? «Детройт» берет Брендана Шэнахана и Ларри Мерфи заодно. Потом будут Люк Робитайл и Бретт Халл, Тео Флери, Рэй Бурк, Пол Кария и Теему Селянне, и это далеко не все, лишь члены Зала хоккейной славы — и только в той паре на тот момент предельно непримиримых соперников.
Дошло до того, что в 2001-м «Эвеланш» и «Ред Уингз» имели платежки практически под нынешний потолок (150 миллионов долларов на сегодняшний день). И не очень-то отставали другие глыбы: «Даллас», «Филадельфия», «Нью-Джерси», «Торонто», а лидером вообще были «Рейнджерс», над чем все громко смеялись.
Сейчас таких возможностей нет ни у кого. Все гораздо сложнее. Жесткий потолок, продвинутые скаутинг и аналитика, повсеместные амбиции, не позволяющие таскать звезд за бесценок, отсутствие возможности выплачивать в рамках компенсации кэш. И вместе с тем куда ценнее добытые даже не подряд, а за небольшой промежуток титулы. Даже два, не говоря уж о трех.
«Чикаго»
Первой династией эпохи потолка зарплат стал «Чикаго». Собранный через драфт. Постигший дзен и собирающийся вернуться Джонатан Тэйвз, третий номер в 2006-м. Первый номер в 2007-м Патрик Кейн. Кит, Сибрук, Ялмарссон, Бафлин, Болланд, Брауэр, Игер — все через тот самый драфт. В 2008-м команду возглавляет Джоэлб Кенневилль, опытнейший усатый дядька, который всех этих «не очень понимающих, что такое взрослый хоккей» (его цитата) молодых ребят научит родину любить. При помощи опытных Шарпа, Лэдда и Кэмпбелла.
И начнет ставить оригинальный стиль, равных которому мы не видели в XXI веке в принципе. Выходы через контроль, входы через контроль, бесконечные подключения защитников — прошло много лет, но вспоминаются, например, выходы «два в один» Ялмарссона и Кэмпбелла, двух защитников, один из которых самый что ни на есть домосед. Или голы, забитые после 15 передач с выводом на пустые. Чисто для понимания. Через год придет Хосса. А Ниеми вдруг решит, что он крутой вратарь. И все, «Блэкхокс» начнут уничтожать.
Они не были жесткими. Даже наоборот, при минимальном количестве европейцев они напоминали европейскую команду. Удар держали, с этим проблем вообще не было. А почему европейскую — огромный объем катания и желание обострять игру в любой точке площадки. У них была непревзойденная до сих пор командная скорость. Шайба доставлялась с контролем от ворот до ворот за несколько секунд — хорошие аналитические модели, обладай они интеллектом, пищали бы от восторга. Эта команда строилась от мастерства и мобильности. Тренировки у нее были соответствующие.
Правда, как рассказывал Панарин, они почти не тренировались на льду (потому что и так хороши). Чисто шайбу погонять выходили. А про плей-офф ему Кейн говорил, мол, не парься. Сначала нас будут бить, а потом у них кончатся силы, и мы наконец-то поиграем в хоккей. Как нередко бывало до того — в финале конференции с «Анахаймом» в 2015-м, где было 1−3, а потом «Ястребы» чуть ли не издевательски закрыли эту серию. Но Панарин пришел в «Чикаго» тогда, когда династия фактически закончилась с вступлением больших контрактов Тэйвза и Кейна по 10,5 миллиона в год в силу. При потолке в 71,5 миллиона.
Сейчас, например, во «Флориде» столько никто не получает, но к этому мы еще вернемся.
В «Чикаго» — история про собранные таланты и про то, как правильно ими распорядиться до поры до времени. Два элемента.
«Питтсбург»
Дальше у нас, конечно же, «Питтсбург». За шесть лет три кубка взять не удалось. Удалось только за девять. И тем не менее. Тут все еще проще: двое из трех лучших игроков поколения собрались в одной команде. Для начала им нужен был не тренер, а человек, который раздражает тебя бесчисленными правилами. Таким и был Мишель Террьен. И что Кросби, что Малкин пытались доказать всем вокруг, друг другу и тренеру, что они и сами могут делать вещи.
Террьен многое дал этому дуэту, но до чашки не дожил. Мишеля уволили, а сменил его Дэн Байлсма, пришедший из фарм-клуба. На него не смотрели сверху вниз, так не принято, но он дал своим главным звездам максимальную свободу, в отличие от предшественника. Поставив при этом условия по игре без шайбы. Это был очень системный хоккей с прицелом под западные команды, до которых, впрочем, еще нужно было добраться.
Чтобы вы понимали, с чем Малкин, Кросби и Байлсма добились победы, — Джино выходил в основном с Тальбо и Федотенко. Сид — с Куницем и Герином. Выглядело жалко на фоне состава «Детройта» в финале, даже с учетом Джордана Стаала, круто игравшего против Дацюка, но сработало.
Тот финал был на самом деле последним, когда личности пересилили систему. Малкин просто накидывал всем подряд, куражась, как юнец, кем и был. Кросби старался быть серьезным, но выдавал в ответ концерты не хуже. И после победы сказал, что Джино настолько талантлив, что ему не угнаться, и назвал россиянина абсолютным MVP. Досрочно.
Перенесемся на несколько лет вперед. До сих пор уверен, что гол Колтона Сиссонса должен был быть засчитан. Но его не засчитали, и «Пингвины» отпраздновали первый в XXI веке дубль подряд.
Все те же лица решали, но и пара важных переходов тоже. В первую очередь Кессел. Потом Бонино и Хагелин. Из Шульца Гончар сделал защитника. Рутерфорд еще и Гюнцела притащил из универа. А еще — взял Рона Хейнси, на тот момент рекордсмена по количеству матчей без плей-офф.
В «Питтсбурге» — история про двух суперзвезд, которых просто нужно было правильно окружить. Тоже два элемента.
«Тампа»
Дальше у нас «Тампа». Тут вообще все про драфт, про Айзермана и впоследствии про умение Жюльена Брисбуа припарковать свой танкер так относительно потолка зарплат, что останутся миллиметры. Но «Болтс» сильно менялись именно в хоккее. Заполучив Маруна, после того как проиграли все на свете в 2019-м, они перешли от зонной обороны к персоналке. Джон Купер постоянно советовался с новичком. И, во-первых, выработал новую систему, более оборонительную, про разрушение, а во-вторых, стал разделять установки для топ-6 и боттом-6.
Получилось отлично. Три финала подряд. Один, впрочем, ковидный, и это определенно помогло в дальнейшем. А дальше вступил в силу новый контракт Пойнта, через год — Сергачева, и эта команда не могла больше существовать, если хотела идти за большими целями. Она и сейчас не может, но хотя бы пытается.
Снова драфт, снова все ломается, когда звезды начинают получать положенные деньги. Снова два элемента.
«Флорида»
Наконец, «Флорида». Она частично собрана с драфта. Барков — великий, Экблад — просто неплохой, Лунделл — хороший. Но все остальное — это обмены, обмены и еще раз обмены. Ну и рынок, любимый драфт отказов. Мы берем что-то где-то залежавшееся, ожидая, что Пол Морис сделает из этого что-то интересное. Или обмениваем главную звезду в лице Юбердо на Ткачака. И создаем этим нашу идентичность. После чего даже Брэд Маршан проникается и заставляет бросать в себя крыс.
Нэйт Шмидт, попавшийся на запрещенных веществах, ушедший и вернувшийся за еду, — тоже интересный элемент идеологии. Мол, своих не бросаем. Про Форслинга и говорить нечего — за бесплатно забрали одного из лучших защитников лиги.
«Флорида» вообще про идентичность. Как большая корпорация. Билл Зито хотел команду, которая будет очень мастеровитой, но при этом очень злой. У него получилось. И у него получится на следующий год, чтобы сделать настоящую династию. Отчасти потому, что с контрактами все замечательно, надо только Беннетта подписать. Отчасти потому, что он опять найдет на рынке того, кто никому не нужен, но раскроется в правильных системе и окружении, а как команда — в плане человеческих отношений — «Пантерз» не имеют себе равных. Отчасти потому, что к нему пойдут за еду рингчейзеры.
«Флорида» — это понятная идентичность, понятная стратегия, понятные ориентиры. Мастерство и жесть. Игрокам чем проще, тем лучше, а тут еще и примеры максимально наглядные. И наглядные они во многом потому, что Зито хочет как минимум трипита.
И тут у нас три элемента. Рынок, обмены и внутренняя культура. Драфт тоже был, но давно, не при Зито. И внутренняя культура важнее всего. Райнхарт был довольно бесшабашным, Беннетт — аналогично. Они довольно быстро станут зверьми, перейдя в «Пантерз», просто потому, что ты либо соответствуешь этой культуре, в которой Бобровский считается эталоном, либо тебя просто не принимают. Либо ты пашешь от и до, либо никому не нужный хрен с горы. И Зито это понимает, подбирая в команду людей с точки зрения их человеческих качеств. Или нечеловеческих, что даже круче местами. Так вот и назрела новая династия.
Игорь Еронко