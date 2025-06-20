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Знаменитый советский хоккеист назвал слабые стороны Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Борис Майоров в интервью «СЭ» сравнил Александра Овечкина и Валерия Харламова.

Источник: NHL.com

— От уважаемого человека слышал: советский хоккеист всех времен — это Фирсов. А для вас кто?

— Это философский вопрос, на него ответа нет. Сейчас открою «Спорт-Экспресс» — так это Овечкин, ха-ха!

— А для вас лично?

— Это надо рассматривать под разными углами. Вот скажите мне, Овечкин — универсальный игрок или нет?

— Нет.

— А Старшинов — универсальный?

— Не думаю.

— Да. Идеальных нет, все равно какая-то сторона перетягивает! Я вот видел Боброва живьем и в футболе, и в хоккее. Это явление! Но от своих двух партнеров Бобров требовал, чтоб на него играли. В футболе он большую часть времени стоял — при этом два мяча забивал. Вот как к нему относиться? А Харламов или Овечкин?

— Да. Харламов или Овечкин?

— Харламов эффектнее! Так?

— Пожалуй.

— При этом Харламов был результативный. Неизвестно, как бы у него сложилось в НХЛ. Вот Буре себя великолепно там проявил. К сожалению, карьера у него там была в два раза меньше, чем у Овечкина. Неизвестно, чем бы дело кончилось, Буре тоже много забивал.

Автор: Юрий Голышак

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