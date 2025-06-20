Знаменитый советский хоккеист назвал слабые стороны Овечкина

— От уважаемого человека слышал: советский хоккеист всех времен — это Фирсов. А для вас кто?
— Это философский вопрос, на него ответа нет. Сейчас открою «Спорт-Экспресс» — так это Овечкин, ха-ха!
— А для вас лично?
— Это надо рассматривать под разными углами. Вот скажите мне, Овечкин — универсальный игрок или нет?
— Нет.
— А Старшинов — универсальный?
— Не думаю.
— Да. Идеальных нет, все равно какая-то сторона перетягивает! Я вот видел Боброва живьем и в футболе, и в хоккее. Это явление! Но от своих двух партнеров Бобров требовал, чтоб на него играли. В футболе он большую часть времени стоял — при этом два мяча забивал. Вот как к нему относиться? А Харламов или Овечкин?
— Да. Харламов или Овечкин?
— Харламов эффектнее! Так?
— Пожалуй.
— При этом Харламов был результативный. Неизвестно, как бы у него сложилось в НХЛ. Вот Буре себя великолепно там проявил. К сожалению, карьера у него там была в два раза меньше, чем у Овечкина. Неизвестно, чем бы дело кончилось, Буре тоже много забивал.
Автор: Юрий Голышак