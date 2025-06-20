Знаменитый советский хоккеист назвал слабые стороны Овечкина

— Да. Идеальных нет, все равно какая-то сторона перетягивает! Я вот видел Боброва живьем и в футболе, и в хоккее. Это явление! Но от своих двух партнеров Бобров требовал, чтоб на него играли. В футболе он большую часть времени стоял — при этом два мяча забивал. Вот как к нему относиться? А Харламов или Овечкин?