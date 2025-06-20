С глаз долой, из платёжки вон. 10 игроков НХЛ, чей контракт могут выкупить

За четыре сезона в «Каролине» третий номер драфта-2018 в пересчёте на полный сезон набирал в среднем 35 очков. «Ураганы» вроде как планируют быть агрессивными этим летом и якобы целятся на Митча Марнера, а это значит, что им нужен и полноценный второй центр, а четвёртый центр за такие деньги дороговат. В теории Котканиеми можно обменять в команду типа «Калгари», которая может дать второй шанс, однако если это не получится, финна можно выгодно выкупить. Пока Еспери только 24 — а это значит, что его выкуп будет стоить лишь треть контракта, а не две трети, как у более старших хоккеистов, занимая в платёжке менее $ 1 млн в год.