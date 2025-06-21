Ставка без риска. Тэйвз изменит «Виннипег» и привьёт чемпионский опыт?

Это может быть отголоском того, что в команде де-факто нет ни одного человека, который сумел бы перенести чемпионский опыт в раздевалку «Джетс». Большинство лидеров команды играют в команде всю свою карьеру, а помощники извне не оказывались по ходу карьеры в коллективе, который брал заветный трофей.