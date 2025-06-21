Русские гении скинут с трона лучший клуб Америки? 4 команды, которые бросят вызов «Флориде» в новом сезоне

«Вегас» и в этом году был фаворитом, но проиграл в пяти матчах «Эдмонтону» во втором раунде. «Рыцари» были лучшими в Тихоокеанском дивизионе и снова будут претендовать на многое. Джек Айкел, Марк Стоун уже всем все доказали, но вишенкой на торте в составе «Голден Найтс» может стать Митч Марнер. Бомбардир «Торонто» уходит на рынок свободных агентов и именно «Вегас» считается фаворитом в борьбе за форварда. Если это случится, атака «Вегаса» однозначно будет одной из лучших в лиге.