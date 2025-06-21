Русские гении скинут с трона лучший клуб Америки? 4 команды, которые бросят вызов «Флориде» в новом сезоне

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли второй год подряд, но чем сильнее триумф, тем больше у соперников «Пантер» будет стремления свергнуть победителей с пьедестала. Новый сезон начинается уже 1 июля, когда открывается «большой базар’и генеральные менеджеры будут приглашать свободных агентов. Многие будут усиливаться именно с прицелом на то, чтобы побороться с “Флоридой” за роль главных претендентов на Кубок Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Молнии» играли с «Флоридой» в первом раунде плей-офф и флоридское дерби, как предполагали многие, должно было затянуться до семи матчей. Но, к несчастью для «Лайтнинг», «Тампа» вылетела в пяти матчах, оставив скомканное впечатление от своей игры.
Другое дело, что состав «Тампы» слабее не стал, а костяк «Лайтнинг» вполне способен привлекать неплохих хоккеистов для «обрамления». Никита Кучеров — обладатель «Арт Росс Трофи» и человек, которого представлять не надо. Андрей Василевский — один из сильнейших голкиперов лиги. Пойнт, Гюнцель и Хагел способны набирать по 100 очков за сезон. Плюс к ним — Виктор Хедман, который пока еще не «едет с ярмарки».
«Тампа», как и «Флорида», имеет преимущество своего штата за счет низких налогов и климата. Но даже без значительного усиления «Молнии» могут стать лучшими на Востоке и навязать борьбу «Флориде».
«Даллас Старз»
Нынешней весной техасцы уже устроили приличный шум, взяв у «Колорадо» Микко Рантанена, с которым был подписан восьмилетний контракт. В финале Западной конференции «Даллас» проиграл «Эдмонтону», но противостояние было абсолютно равным. Увольнение Питера Дебура, который создал в команде не самую здоровую обстановку, может пойти на пользу, хотя этот тренер мог давать результат.
У команды есть около $5 млн свободных денег и придется поднапрячься, чтобы сохранить у себя опытных Дюшена и Бенна, но если это удастся сделать, то у «Старз» будет один из сильнейших составов на следующий год.
«Вегас Голден Найтс»
«Вегас» и в этом году был фаворитом, но проиграл в пяти матчах «Эдмонтону» во втором раунде. «Рыцари» были лучшими в Тихоокеанском дивизионе и снова будут претендовать на многое. Джек Айкел, Марк Стоун уже всем все доказали, но вишенкой на торте в составе «Голден Найтс» может стать Митч Марнер. Бомбардир «Торонто» уходит на рынок свободных агентов и именно «Вегас» считается фаворитом в борьбе за форварда. Если это случится, атака «Вегаса» однозначно будет одной из лучших в лиге.
Проблемы, впрочем, тоже есть. В первую очередь, это состояние здоровья ведущего защитника Алекса Пьетранджело.
«Колорадо Эвеланш»
«Колорадо» обменял Рантанена, но в команде остаются многие звезды, которые отставляют «Лавинам» хорошие шансы на удачный кубковый поход. Бывший обладатель «Харта» Натан Маккиннон, обладатель «Норриса» Кейл Макар и вернувшийся капитан Габриэль Ландеског — это уже очень прилично. Добавим Брока Нельсона, который укрепил центральную ось, и оправившегося от хандры Валерия Ничушкина, и получим вполне боевую команду.
Да, «Колорадо» выступает в очень конкурентном дивизионе, но это лишь укрепляет коллектив перед стартом плей-офф.
Автор: Леонид Михайлов