«У меня здесь есть незаконченные дела». Останется ли Макдэвид в «Эдмонтоне»?

Инсайдер Фрэнк Серавалли вообще даёт 100% на то, что Макдэвид останется в команде. «То разочарование, которое вы слышите от Коннора, направлено на него самого: в этом году он не набрал очков в шестом матче, год назад — то же самое в шестой и седьмой играх. Он недоволен тем, как строилась команда вокруг него, и это обвинения не в адрес нынешнего менеджмента, а скорее воспоминания о временах работы Питера Чиарелли (2015—2019). “Эдмонтону” надо разобраться с контрактами Арвидссона и Эвандера Кейна, после этого они могут оставить и Макдэвида, и Эвана Бушара, а потом уже — разобраться с дальнейшими шагами».