«У меня здесь есть незаконченные дела». Останется ли Макдэвид в «Эдмонтоне»?

В общем, уважаемые в американской медиасреде люди уверены, что Макди никуда не денется. Кроме того, стоит отметить ещё один фактор, который не упоминался — это «наследие»: слово, которое обожают в НБА и редко применяют в НХЛ. Слово «некстван» в последние годы девальвировалось после провала разнообразных некстванчиков, но реальный Next One должен повторить успех Great One и побеждать в Эдмонтоне. Это заставляет считать, что Коннор выберет погоню за вечностью. Ну, а будет ли это восемь лет или четыре, $ 15 млн или ещё больше — узнаем потом.