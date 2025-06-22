«Его не интересуют очки, рекорды и деньги». В «Эдмонтоне» назвали главную цель Макдэвида

"Нет никаких сомнений в том, что Коннор одержим победой. Я имею в виду, что с первой нашей встречи и разговора он говорил только о том, что хочет победить. Он просто хочет выиграть Кубок. Это всё, что его волнует. Его не интересуют статистика, очки, рекорды или деньги, и я думаю, что именно это вам в нём нравится.