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«Его не интересуют очки, рекорды и деньги». В «Эдмонтоне» назвали главную цель Макдэвида

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о целеустремлённости и человеческих качествах капитана клуба Коннора Макдэвида и планах по продлению с ним контракта.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о целеустремлённости и человеческих качествах капитана клуба Коннора Макдэвида и планах по продлению с ним контракта.

"Нет никаких сомнений в том, что Коннор одержим победой. Я имею в виду, что с первой нашей встречи и разговора он говорил только о том, что хочет победить. Он просто хочет выиграть Кубок. Это всё, что его волнует. Его не интересуют статистика, очки, рекорды или деньги, и я думаю, что именно это вам в нём нравится.

Моя задача — наладить контакт с Коннором таким образом и показать, что именно этого мы все и пытаемся добиться. У нас всех одна цель, и я знаю, как сильно он хочет победить…

Он не просто фантастический хоккеист, он замечательный человек, отличный лидер, и у него невероятно сильная мотивация делать всё, что потребуется", — приводит слова Боумэна Sportsnet.

Ранее Макдэвид заявил, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.