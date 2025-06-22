The Athletic назвал Егора Коршкова худшим задрафтованным игроком «Торонто» за 10 лет

Он сыграл ровно в одной игре за «Лифс». Что ещё хуже, так это то, что такие игроки, как которые шли после него, — Джордан Кайру (35-й), Алекс Дебринкэт (39-й), Адам Фокс (66-й) и Брэндон шли после него. Это был сильный удар и промах для «Торонто», — написал автор The Athletic Йонас Сигел.