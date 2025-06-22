«Выберут в третьем-четвёртом раунде». Иван Рябкин разочаровал клубы НХЛ перед драфтом-2025

Напомним, 31 декабря прошлого года Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке, после чего выступал за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL), где провёл 25 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 44 (26+18) очка.