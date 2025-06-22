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«Выберут в третьем-четвёртом раунде». Иван Рябкин разочаровал клубы НХЛ перед драфтом-2025

Клубы НХЛ остались недовольны от переговоров с 18-летним российским нападающим Иваном Рябкиным.

Источник: Чемпионат.com

Клубы НХЛ остались недовольны от переговоров с 18-летним российским нападающим Иваном Рябкиным. Встречи хоккеиста с командами НХЛ в преддверии драфта прошли очень плохо. Отмечается, что игрок «будто был в ужасной форме».

«Талант уровня второго раунда (хотя понятие расплывчатое). Выберут, возможно, в третьем-четвёртом», — приводит слова одного из скаутов The Athletic.

«По уровню таланта — возможно, первый раунд. С учётом огромного количества красных флагов (на молодёжном сленге НХЛ — это предупреждение о возможных проблемах в будущем. — Прим. “Чемпионата”) его выберут в начале третьего раунда», — сказал другой скаут.

Напомним, 31 декабря прошлого года Рябкин расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке, после чего выступал за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL), где провёл 25 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 44 (26+18) очка.