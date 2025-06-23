«Он мог уехать в Россию». Обмен Бобровского — апофеоз вратарского проклятия «Филадельфии»

Правда, уход Мэйсона не внёс ясности: в сезоне-2017/2018 за клуб сыграли четыре голкипера, а ещё через год — восемь, что позволило «лётчикам» установить антирекорд НХЛ. Одним из этих восьми был Энтони Столарз, выбранный «Филадельфией» под пиком, полученным от обмена Бобровского. Энтони провёл за клуб 18 встреч, а в феврале 2019-го клуб обменял его на Кэма Тэлбота в «Эдмонтон». Тэлбот сыграл за «Филадельфию» четыре матча, ну, а Столарз через несколько лет сначала стал бэкапом Бобровского в первый чемпионский год «Флориды», а в этом сезоне оказался № 1 в «Торонто». Это добавляет истории с обменом Сергея ещё большей иронии — хотя куда ещё больше?