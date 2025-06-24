Терпение «Анахайма» лопнуло. Получится ли у Зеграса реанимировать карьеру в «Филадельфии»?

Будущее Тревора Зеграса было в неопределённом положении больше года. Американские эксперты и инсайдеры в своих материалах часто говорили, что карьера Тревора в «Анахайме» близка к завершению. При этом казалось, что натерпелись уже обе стороны: клуб устал ждать отдачи от юного таланта с непростым характером, а сам Зеграс не мог сделать шаг вперёд в команде, которая никак не поднималась со дна турнирной таблицы.