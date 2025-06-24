Гашек продолжит критику России, заявил Валуев

«Я не знаю, когда Гашеку это надоест. Судя по всему, энергии у него еще много. Россию он в свое время превозносил. Переобулся немножко. У них в Европе все странные. Например, (глава дипломатии Евросоюза Кая) Каллас и (министр иностранных дел Германии Анналена) Бербок пытаются повернуться на 360 градусов. Правда, они имеют в виду разворот в обратную сторону. То есть у них даже с геометрией и математикой проблемы. Настолько все плохо. Такие вроде важные люди. Ну, а Гашек тогда тем более», — сказал Валуев.