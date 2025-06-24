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Гашек продолжит критику России, заявил Валуев

Валуев: Гашек продолжит критику России, энергии у него еще достаточно.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что чешский экс-хоккеист Доминик Гашек продолжит критику России, энергии у него еще достаточно.

Ранее Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за демонстрацию российских флагов на чемпионском параде «Флориды Пантерз».

«Я не знаю, когда Гашеку это надоест. Судя по всему, энергии у него еще много. Россию он в свое время превозносил. Переобулся немножко. У них в Европе все странные. Например, (глава дипломатии Евросоюза Кая) Каллас и (министр иностранных дел Германии Анналена) Бербок пытаются повернуться на 360 градусов. Правда, они имеют в виду разворот в обратную сторону. То есть у них даже с геометрией и математикой проблемы. Настолько все плохо. Такие вроде важные люди. Ну, а Гашек тогда тем более», — сказал Валуев.

Олимпийский чемпион 1998 года Гашек выступал за московский «Спартак» в 2010—2011 годах.