Овечкина заменит большой белорус? Протас восхищается русской суперзвездой, за ним — будущее «Вашингтона»

У Овечкина остался всего один год по его, возможно, последнему контракту в НХЛ. Пока не ясно, останется ли Ови за океаном после его окончания. А Протас войдет в сезон-2025/26 полностью оправившись от серьезной травмы ноги, из-за которой он не смог принять участие в последних шести играх регулярного чемпионата и ограничил свое участие в плей-офф. У белоруса осталось четыре года по контракту ($3,375 млн в год) и именно на него будет делать ставку тренерский штаб, когда Великая восьмерка покинет стан «Столичных».