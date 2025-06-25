Овечкина заменит большой белорус? Протас восхищается русской суперзвездой, за ним — будущее «Вашингтона»

Прошедший год у нападающего «Вашингтона» Алексея Протаса был невероятно важным и успешным. Белорусский форвард отыграл прекрасный сезон: он удвоил свой предыдущий рекорд по очкам и впервые забил 30 голов. 24-летний форвард занял третье место в лучшей на Востоке команде по общему результату (66 очков) и третье место по голам (30).
Несмотря на невероятный скачок, это был всего-то второй полноценный сезон Протаса в НХЛ. Алексей справедливо считает, что ему еще многому предстоит научиться, и у него есть прекрасный пример для подражания — это Алекс Овечкин. «Большой белорус», как называют Протаса, недавно рассказа о том, что еще он хочет взять от капитана «Кэпиталз» по мере продвижения своей карьеры — его слова приводит известный за океаном блог о «Столичных» Russian Machine Never Breaks.
«Трудно что-то перенимать у уникальных людей», — сказал Протас. «Овечкин — единственный во всем мире. С каждым днем, проведенным в НХЛ, я понимаю это все яснее. Никто не думал, что рекорд Гретцки может быть побит. Но он это сделал», — отметил белорусский форвард.
Протас и Овечкин некоторое время играли в одной тройке в прошедшем сезоне. Конечно, успех Алексея нельзя обуславливать только этим, но те же вашингтонские блогеры еще несколько лет назад писали, что именно Протас — будущее «Вашингтона».
Сейчас это будущее уже наступило. Прорывной сезон случился благодаря увеличенному игровому времени и доверию со стороны тренерского штаба (время на льду выросло с 13,7 до 16,5 минут), а также партнерам и обретенной уверенности. А главная статистика Протаса за сезон — это даже не очки, а процент реализованных бросков. Он равен 21,1%, что является восьмым показателем в НХЛ и в четыре раза больше показателя в среднем за карьеру.
«По расширенной статистике Протас забил на девять голов больше, чем ожидалось. Был эффективен в кругах вбрасывания и с пятака. Он опасен с близкого расстояния. Его игра — это больше, чем броски — например, он элитный распасовщик. Я бы хотел, чтобы он чаще находил передачами Овечкина, потому что он был основным ассистентом, сделавшим восемь голевых передач Овечкину в этом сезоне», — отметил автор RMNB Питер Хассетт.
Но сам Протас традиционно скромничает.
«Можно восхищаться неиссякаемым голодом Овечкина по игре, его желанием побеждать в каждом матче, его лидерскими качествами. И, конечно, его человеческими качествами. Я уже много рассказывал о том, как он помогал мне в повседневной жизни и в адаптации к команде. Как он давал мне свою машину, как он всегда приглашал меня к себе домой или когда шел куда-нибудь поесть», — рассказал Протас.
Ранее в этом году Протас рассказывал о том, как Овечкин давал ему машину для поездки в Херши, когда Алексея отправили в фарм-клуб из основы. За 20 лет в стане «Кэпиталз» Овечкин оставался отличным помощником и источником информации для любой русскоязычной молодежи, которую привлекал клуб.
Стиль лидерства Овечкина уникален, поскольку он предпочитает использовать свое веселое отношение, чтобы «сломать лед» в раздевалке. Протас все еще учится пытаться перенимать эту бесшабашность, смешанную с большой требовательностью.
«Я хочу меньше беспокоиться о некоторых вещах. Есть вещи, которые нужно просто отпустить. Особенно, если ты не можешь на них повлиять», — сказал Протас.
У Овечкина остался всего один год по его, возможно, последнему контракту в НХЛ. Пока не ясно, останется ли Ови за океаном после его окончания. А Протас войдет в сезон-2025/26 полностью оправившись от серьезной травмы ноги, из-за которой он не смог принять участие в последних шести играх регулярного чемпионата и ограничил свое участие в плей-офф. У белоруса осталось четыре года по контракту ($3,375 млн в год) и именно на него будет делать ставку тренерский штаб, когда Великая восьмерка покинет стан «Столичных».
Леонид Михайлов