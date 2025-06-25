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Могильного включили в Зал хоккейной славы! Первый «Александр Великий» ждал этого 16 лет

Наконец-то это случилось.

Источник: Спорт-Экспресс

В этом году в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейный славы в Торонто назывались двое россиян: Александр Могильный и Сергей Гончар. Причем первый из них давно должен был привыкнуть к ожиданию: впервые в шорт-листе он был еще в 2009 году. Все это время никак не получалось сделать следующий шаг. А точнее — не давали.

Решают, кто же достоин попасть в число избранных, 18 членов специального комитета Зала славы. Каждый раз в последние годы среди хоккеистов (есть еще категория не для спортсменов) называют четырех мужчин и двух женщин. При этом торжественную церемонию Могильному придется подождать: она пройдет только в ноябре.

C 2009 года Александр в окончательный список так все и не попадал. В какой-то момент ситуация стала настолько абсурдной, что превратилась в мем. Подумать только: целых восемь лет назад Могильного уже спрашивали об этой истории.

«Да я уже лет восемь-десять болтаюсь где-то рядом. Не я же решаю. Я уже забыл про это, у меня другая, спокойная, умеренная жизнь. Я даже не думаю об этом. Будет — будет, не будет — ничего страшного не произойдет», — говорил Александр о введении в Зал славы в 2017 году.

На сегодняшнюю новость Могильный отреагировал довольно сдержанно.

«Счастлив быть частью такой великой организации, как Зал хоккейной славы. Благодарю моих российских одноклубников и одноклубников из НХЛ за помощь в получении этой награды», — приводит слова россиянина официальный сайт лиги.

Объективно говоря, Могильный давно это заслужил. Среди его успехов: 1032 очка в 990 матчах НХЛ и Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси». Помимо этого, был сезон с 76 голами, прозвище «Александр Великий» задолго до Овечкина и золото ЧМ и Олимпиады.

Вместе с Могильным в Зал славы будут приняты Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит — мощнейшая компания звезд НХЛ нулевых и десятых годов. Так что в этот раз без Сергея Гончара.

Могильный стал десятым среди российских и советских хоккеистов и тренеров, включенных в Зал славы: до него этой чести удостаивались Валерий Харламов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Зубов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Анатолий Тарасов.

Леонид Ларин

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