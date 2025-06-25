Могильного включили в Зал хоккейной славы! Первый «Александр Великий» ждал этого 16 лет

«Да я уже лет восемь-десять болтаюсь где-то рядом. Не я же решаю. Я уже забыл про это, у меня другая, спокойная, умеренная жизнь. Я даже не думаю об этом. Будет — будет, не будет — ничего страшного не произойдет», — говорил Александр о введении в Зал славы в 2017 году.