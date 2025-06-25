Названы четыре игрока НХЛ, которые сыграют в благотворительном «Матче года»

Первый «Матч года» прошел в столице России в июле 2024 года между сборными российских звезд НХЛ и сборной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время встречи закончилось со счетом 8:8, в серии буллитов также была зафиксирована ничья — 1:1.