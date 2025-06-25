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Названы четыре игрока НХЛ, которые сыграют в благотворительном «Матче года»

Орлов, Любушкин, Гавриков и Романов сыграют в благотворительном «Матче года».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов выступит в благотворительном «Матче года», сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.

Также за команду звезд сыграют защитники Илья Любушкин («Даллас Старз»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз») и Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»).

Матч пройдет в Москве на льду столичной «ЦСКА-Арены» 13 июля.

Первый «Матч года» прошел в столице России в июле 2024 года между сборными российских звезд НХЛ и сборной Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время встречи закончилось со счетом 8:8, в серии буллитов также была зафиксирована ничья — 1:1.